Vesmírna loď Crew Dragon sa úspešne pripojila k ISS

Vesmírna loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX s dvojicou astronautov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa úspešne pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Astronauti boli pripravení v prípade problémov prevziať kontrolu, no proces sa podaril automaticky.

Pripojenie potvrdili o 16:16 stredoeurópskeho letného času, keď boli Crew Dragon a ISS nad hranicou medzi severnou Čínou a Mongolskom.

Kapsula so skúsenými astronautmi Bobom Behnkenom a Dougom Hurleym na palube vyštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride v sobotu o 15:22 miestneho času (21:22 stredoeurópskeho letného času). Do vesmíru ju vyniesla nosná raketa Falcon 9, ktorej prvý stupeň sa neskôr úspešne vrátil na Zem a pristál na plošine v mori.

Misia Demo-2 je pre NASA i SpaceX obzvlášť dôležitá

Pre spoločnosť Elona Muska je to prvá vesmírna misia s ľudskou posádkou, NASA zase vyslala svojich astronautov do vesmíru po prvý raz od roku 2011 z americkej pôdy. Zároveň je to vôbec prvý komerčný let, ktorý priviezol ľudí na ISS.

Posádka kapsuly pritom nielenže skúša nový systém prepravy na ISS, ale tiež nový model fungovania vesmírnych letov NASA. Agentúra už totiž nebude vlastniť dopravné prostriedky, ktoré používa, ale bude si ich len prenajímať v rámci zmluvy so SpaceX. Trh by mali neskôr rozšíriť aj ďalšie spoločnosti.

Mala by sa tak ukončiť závislosť NASA od ruskej prepravy na ISS, ktorú využívali od ukončenia programu raketoplánov v roku 2011.

Astronauti sa budú podieľať na výskume, plniť ďalšie pokyny a vykonávať aj testy na Crew Dragon. Kapsula môže zostať na orbite 110 dní, no dĺžka misie zatiaľ nie je určená. Po skončení misie sa kapsula s astronautmi na palube autonómne odpojí od ISS a vráti sa na Zem. Pristáť by mala podľa plánov v Atlantickom oceáne pri pobreží Floridy.