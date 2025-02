Vera Wisterová prezradila, s čím mala počas chudnutia najväčší problém. Snažila sa neúspešne zhodiť viac než 20 kíl

Už to nie je ako kedysi. Zatiaľ čo si v minulosti nemusela až tak dávať pozor na to, čo vloží do úst, dnes je to inak. Po tom, čo sfúkla na narodeninovej torte 40 sviečok, jej telo dalo najavo, že nič nezíska zadarmo. Ani štíhlu postavu. Moderátorka vyšla s pravdou von, že patrí medzi ženy, ktoré si musia prejsť tvrdou drezúrou, aby sa zbavili prebytočných kíl. Výsledkom je dokonalá figúra, ktorou sa pýši, no napriek tomu stále nemá telo ako pred tehotenstvom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Moderátorka Fun rádia Vera Wisterová, ktorú si mnohí pamätajú z Karavan šou na Markíze, musí na sebe poriadne makať, ak chce mať pekné krivky. Zdá sa, že aj keď ju to stojí hodiny strávené v posilňovni, vyzbrojila sa dávkou odhodlania a pevnej vôle, o čom svedčí postava, ktorú by jej nejedna žena mohla závidieť. Aj preto bola krásna ryšavka neprehliadnuteľnou na slávnostnom predstavení aplikácie Dominiky Cibulkovej, ako informovali Topky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vera Wisterova (@verawister)

Ako zvykne zhrešiť?

Spolu s bývalou tenistkou má moderátorka spoločnú jednu vec. Ide o číslo 23, len s tým rozdielom, že toľko kíl Dominika schudla a naopak Vera zase pribrala. „Neuveríš, koľko som pribrala pri tehotenstve, prvom aj druhom – 23 kíl!“ priznala otvorene dvojnásobná mamička. Hoci sa jej podarilo niečo zhodiť, nie je to práve najideálnejšie. „Nedala som dole úplne všetko… Nevrátila som sa už do toho starého predtehotenského tela, to sa mi nepodarilo,“ vyšla s pravdou von.

Miluje čokoládu, kokosové guľky a bonboniéru, no je si vedomá, že po vychutnaní si lahodnej sladkosti nasleduje drina. V mladšom veku to išlo akosi samé, no po 40 je to už ťažšie. „Musím odmakať každé kilo… Nie som ten typ, že spravím 5 brušákov a na druhý deň som štíhla,“ povedala Vera, pričom uviedla, že občas aj zhreší.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vera Wisterova (@verawister)

Nedá dopustiť hlavne na spomínané sladké jedlá. „Najviac sladké, to u mňa ide… Poznám ženy, ktoré si dajú jednu kocku čokolády, že to im pre chuť stačí, no mne nie. Mne stačí celá bonboniéra, ja sa nezastavím, nemám vôbec žiadnu sebakontrolu,“ priznala moderátorka, pre ktorú je frustrujúce, ak musí odmietať dobroty. „Po 40 si nemôžeš dať to, na čo máš chuť. Keď si dáš večer o ôsmej pizzu, tak ti to telo vráti. Telo po 40 už nespolupracuje,“ uviedla.

Aké je jej tajomstvo?