Vera Adel radí ženám vo vzťahu s cudzincom: Dovolenkové lásky sú na 99 % neúspešné. Je naivné čakať od Moslima alimenty

Nájsť šťastie v zahraničí nie je vždy jednoduché, aj keď sa to tak na prvý pohľad môže zdať. Vzťahovej koučky, ktorá žije v Egypte už 20 rokov, Very Adel sme sa pýtali, čo si myslí o letných láskach a prečo sú šance na úspech v nich len minimálne. Zaujímalo nás tiež, čo si myslí o kauze labute, ktorá nedávno na sociálnych sieťach pobavila celé Slovensko.

Článok pokračuje pod videom ↓

V rozhovore sa dozviete aj: ako sa Vera Adel dostala do Egypta a ako sa z nej stala vzťahová koučka;

čo je na vzťahu s cudzincom to najnáročnejšie;

aké výstražné znamenia by ste si mali všímať, ak sa zamilujete do cudzinca;

čo si myslí o kauze Slovenky, ktorá otehotnela v Hurghade.

Na vašej stránke som sa dočítala, že ste sa po rozvode so slovenským manželom rozhodli odísť za prácou do Egypta, prečo práve sem, čo vás sem ťahalo?

Bolo to úplne náhodné. Chcela som vypadnúť zo Slovenska, tak som šla na internet, kde som našla pracovnú ponuku jednej cestovnej kancelárie. Hľadali delegátku do Egypta. Prihlásila som sa, zobrali ma a zrazu som sa ocitla v Egypte, kde som dovtedy nikdy nebola. Bola som hodená do vody, ale začala som tu fungovať, spoznávať novú kultúru, ľudí. Robila som prácu, ktorú som tiež predtým nikdy nerobila. Vôbec som sem nešla za účelom nájsť si manžela, veď som bola v rozpadajúcom sa vzťahu.

Čo bolo na vzťahu s človekom z inej kultúry najnáročnejšie?

Najnáročnejšie je zvyčajne to, že ste tam sama v úplne cudzej kultúre, nepoznáte sa dobre s tým človekom a ste odkázaná sama na seba. Nie je ľahké prispôsobovať sa jeden druhému, spoznávať sa navzájom, vybudovať si vzťah a dôveru medzi sebou. Treba sa naučiť prijať kultúrne rozdiely (na oboch stranách, nielen zo strany ženy).

Budovanie vzťahu a dôvery je neraz komplikované aj vo vzťahoch, kde sú obaja z rovnakej kultúry. S cudzincom je to ešte náročnejšie. Najhoršie je, keď ste v danej krajine sama a neviete o tej kultúre dohromady nič. Ja som tu skoro 20 rokov, a keď som sem prišla, nebol až tak rozbehnutý internet, nemali sme toľko informácií a ja som sa to všetko učila za pochodu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vera Adel certified coach 🇸🇰🇬🇧 (@vera_adel_coach)

Možno to bolo o to krajšie, že som nemala všetky tie hrozivé informácie z internetu a všetkým som si prechádzala a všetko som skúmala sama. Samozrejme, neraz som narazila na prekážky a robila som chyby. No aj keď to nie je ľahké, v minulosti to bolo lepšie.

Ak sa žena vydá za Egypťana, musí konvertovať na jeho vieru?

Nie, žena nemusí konvertovať na jeho vieru vôbec. Ak si beriete Moslima, moslimská viera akceptuje tri viery, a to kresťanstvo, židovstvo a, samozrejme, islam. Ak teda žena vyznáva niektorú z týchto vier, nemusí konvertovať.

Ako ste sa dostali k tomu, že je z vás vzťahová koučka radiaca ženám, ktoré sa vydali do cudziny?

Prišlo to nejak samo po tom, ako som už bola dlhšie v Egypte a pôsobila som na sociálnych sieťach. Ženy vedeli, že tam žijem a mám za manžela Egypťana a začali mi posielať rôzne otázky. Chceli, aby som im poradila čo a ako. Veľa sme na túto tému komunikovali aj v rôznych skupinách, tak som si povedala, prečo nie. Rozhodla som sa, že to vyskúšam ako vzťahový kouč.

Nikto to dovtedy na našom trhu nerobil a myslím si, že ani teraz to nikto nerobí. Myslím si, že som si našla dieru na trhu. Potom som si k tomu začala študovať rôzne materiály a robiť online kurzy.

Čo všetko vaša práca obnáša, v čom všetkom dokážete ženám pomôcť?

Okrem spomínaného koučingu robím aj právne poradenstvo. Mám egyptského právnika a okrem toho, že radím ženám pri vstupe do vzťahu, pomáham aj pri oficiálnych sobášoch, ale aj pri rozvodoch. Neraz poskytujem jednorazové konzultácie, kedy ženy chcú prebrať nejaký svoj problém. Napríklad, keď sa s niekým zoznámili a chcú zistiť, či to s nimi dotyčný myslí vážne. Alebo sú vo vzťahu s mužom, ktorý ich využíva a chcú si u mňa potvrdiť to, čo si tak trochu už aj myslia.

Ak sa chcú zosobášiť, radím im v tom, čo ich čaká a čo všetko treba urobiť. Bohužiaľ, mám tu aj veľa rozvodov, s ktorými taktiež pomáham. Ženy sa so mnou radia, ako zvládať rôzne situácie, ako to zvládať v inej kultúre, ako vyjsť s jeho rodinou, ako reagovať v rôznych situáciách.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vera Adel certified coach 🇸🇰🇬🇧 (@vera_adel_coach)

Riešila som ale už aj únosy, zneužívanie, týranie, pomáhali sme ženám, ktoré nemali peniaze, robili sme zbierky, charity. Natáčala som videá o týraných ženách a robila som aj rozhovory. Žiaľ, neraz to prináša aj negatívne veci.