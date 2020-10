Venezuela vraj vyvinula 100-percentne účinný liek na koronavírus, tvrdí prezident Maduro

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v nedeľu povedal, že jeho krajina objavila vysokoúčinný liek, ktorý úplne eliminuje nový koronavírus, a to bez vedľajších účinkov. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.

Molekulu s názvom DR-10 objavili experti z venezuelského inštitútu pre vedecký výskum (IVIC) v rámci šesť mesiacov trvajúcej štúdie. Podľa Madurových slov dokáže táto molekula 100-percentne zlikvidovať nový koronavírus a dá sa použiť aj na liečbu hepatitídy C, papilomavírusu (HPV) či eboly.

This video hasn’t been censored yet.

BREAKING: Maduro announces that #Venezuela‘s researchers have identified a molecule that neutralises the #COVID19 at 100% after a 6 months test. The molecule was used in the past to fight Ebola and other viruses.https://t.co/LCvD15rPwg

— taseenb (@taseenb) October 26, 2020