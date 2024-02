Veľký pozor: Tento hraničný priechod bude o pár hodín zablokovaný farmármi. Akcia má trvať niekoľko dní

Poľskí farmári plánujú od pondelka 26. februára blokovať hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.

Pokojná protestná akcia by sa mala začať v pondelok o 10:00 a mala by trvať do štvrtka, do 19:00.

„Protestujúci farmári plánujú umiestniť brány na štátnej ceste č. 19 v obci Barwinek v blízkosti hraničného priechodu, čím zablokujú prejazd,“ uvádza polícia. Motoristom odporúča vyhnúť sa hraničnému priechodu a využiť alternatívne trasy.