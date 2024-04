Veľké zmeny v STK, schválila ich vláda: Tisíce Slovákov sa potešia, tieto typy vozidiel sa budú kontrolovať menej často

Vláda schválila zmeny v STK, podľa návrhu rezortu dopravy by už niektoré vozidlá nemuseli chodiť na kontrolu každé dva roky. Ešte ho však musí schváliť parlament.

Nové výhody sa budú týkať majiteľov motocyklov, trojkoliek či štvorkoliek, upozorňuje Pluska. Doteraz museli chodiť na STK každé dva roky, po novom by to mali byť každé štyri roky. Ak návrh schvália poslanci, do platnosti by vstúpil od 1. júla 2024, no „estékáčky“ vykonané do konca júna sa budú riadiť ešte aktuálnymi pravidlami.

Aktuálna lehota je príliš prísna

Ministerstvo dopravy tento návrh obhajuje tým, že momentálne platná dvojročná lehota je príliš prísna. Na Slovensku bolo ku koncu minulého roka v evidencii spolu viac ako 162-tisíc takýchto vozidiel, po zmene by malo byť vykonaných o necelých 30-tisíc kontrol ročne menej.

„Ročný pokles o 28 695 kontrol predstavuje zanedbateľné množstvo, ktoré nepredstavuje značnú časť príjmov staníc technickej kontroly, keďže ostatné kategórie vozidiel majú väčšie jednotkové ceny, predpokladáme, že stanice technickej kontroly nenavýšia cenu technickej kontroly pre prevádzkovateľov vozidiel,“ uvádza rezort v správe.