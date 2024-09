Veľké tajomstvo Nely Pociskovej. Mnohých fanúšikov poriadne prekvapila, sláva si vypýtala svoju daň

Nela Pocisková je známa svojím všestranným talentom, ktorý využíva v hudobnej i hereckej brandži. Napreduje v kariére, ako sa len dá. Len nedávno ohlásila veľký návrat k spevu, ktorý sa chystá odštartovať novým albumom a čaká ju tiež turné. Ani mamičkovské povinnosti ju nezastavili v pracovnom kolotoči. Všetko však zvláda vďaka jednej veci.

Nebolo jej dobre

Už v tínedžerskom veku sa objavila v muzikáli Jána Ďurovčíka Neberte nám princeznú, čím sa začala jej kariéra. Ako informuje Nový Čas, všetko zvláda s pomocou psychológa. Zmanažovať prácu a starostlivosť o dve deti, dcérku Lilianu a syna Hektora, nie je jednoduché. Aj preto Nela myslí na svoje duševné zdravie a zverila sa do rúk odborníka.

Známa speváčka a herečka navštevuje psychológa už celé roky a vôbec sa za to nehanbí. „Pre mňa je to niečo, čo by malo byť v dnešnej dobe povinné, minimálne v našej práci. Pracujeme s emóciami, pod tlakom, s energiami, s miliardou ľudí,” povedala Nela pre portál Nový Čas, pričom neskrýva vďačnosť za možnosť mať psychológa, keďže je to minimum, čo môže pre seba spraviť.

Prirovnala to s chodením do posilňovne. Zatiaľ čo niekto pravidelne cvičí svojím telom, Nela to isté robí s hlavou. Podľa nej nejde o nič nezvyčajné.

Obrovský tlak, ktorý bol na ňu vyvíjaný, vyústil do nepríjemných pocitov, ktoré spôsobili, že jej nebolo dobre. „Mala som viac stres ako radosť. Aj som odišla z jedného projektu, povedala som produkcii, že to už nedávam. Následne nato som otehotnela, takže som zostala štyri roky doma.“

Bude tretie dieťa?

A zatiaľ čo sa venuje svojim dvom ratolestiam, ktoré má so známym hercom Filipom Tůmom, nezahadzuje možnosť mať tretieho potomka. „Priznám sa, že keď som dávala detské veci preč, tak som na ne pozerala. Naozaj? To je všetko? To je ono? Akože, nikdy nehovor nikdy,“ dodala na záver Nela.