Veľká novinka v živote Nely Pociskovej, ktorá mnohých prekvapí. Oznámila skvelú správu, ktorou fanúšikov dorazila

Fanúšikovia úspešnej herečky a speváčky Nely Pociskovej majú dôvod na radosť. Chvíle strávené v nahrávacom štúdiu prinášajú ovocie v podobe nového albumu, ktorý vyjde začiatkom októbra, a menšieho turné, ako sa uvádza na portáli Nový Čas.

Návrat na hudobnú scénu

Popri mamičkovských povinnostiach si ide za svojím snom a mikrofón bude mať opäť v ruke. Nela Pocisková je známa množstvom pracovných aktivít, ktoré vypĺňa taktiež starostlivosť o dve deti. Stíha sa venovať aj svojej speváckej kariére, ktorú ešte úplne nezavesila na klinec. Ba práve naopak.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

„Kamaráti, priatelia aj všetci ostatní. Minulý rok som si to skúsila s kapelou tak po tichšie. Či to ešte viem po rokoch opäť na stagei, ale tentoraz sama so sebou a s vlastnou hudbou,“ prezradila Nela svoju lásku k spevu: „Keď som započula, ako to chlapci hrajú naživo, znova a opäť som sa zamilovala.“

Emotívny videoklip s veľkým významom

Ako informuje portál televízie Joj, pred pár dňami ponúkla multitalentovaná Nela svojim fanúšikom ochutnávku v podobe novej skladby z pripravovaného albumu s názvom Cesta, ktorý uvedie 4. októbra 2024. Album a ďalšie skladby predstaví Nela naživo v decembri tohto roku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Emotívny videoklip k piesni Najbližší mnohých chytí za srdce. Ako sa Nela priznala na Instagrame, ide o ťažkú tému, stálo ju to veľa odvahy, keďže ide o osobnú vec.

Na autorstve tejto novinky sa podieľal okrem speváčky aj Andrej Hruško a ako sa sama priznala, za vznikom piesne je konkrétna situácia, ktorá sa jej stala: „Nechcem tú situáciu konkretizovať, ale myslím, že každý mi dá za pravdu, že niekedy tí najbližší nám vedia ublížiť najviac.”

Speváčka ďalej poznamenala, že išlo o spontánny pocit, ktorý z nej vyšiel na papier, keď prišla po tomto zážitku domov. S textom už potom nabehla aj melódia. Spolu s Andrejom Hruškom vyšla aktuálna verzia piesne Najbližší. Ide zároveň o druhú skladbu, ktorú si Nela otextovala úplne sama.

Význam skladby ponúka mnohým priestor na zamyslenie sa. “Môj pocit pri písaní tejto skladby vychádzal z pocitu, ako mi je ľúto a ako to bolí, keď najbližší ľudia, ktorí sú pri mne, povedia alebo urobia niečo, čím človeku veľmi ublížia,“ vysvetľuje speváčka, pričom túto emóciu vyjadrila prostredníctvom videoklipu.