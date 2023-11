Vedeli ste, čo vlastne znamená názov značky Lego? Niektorí tomu nechcú ani uveriť

So stavebnicami Lego už istotne väčšina z vás prišla do kontaktu. Premýšľali ste však niekedy nad tým, prečo sa vlastne Lego volá Lego a čo má vlastne táto značka symbolizovať?

Odpovedať na tieto otázky nie je vďaka internetu vôbec náročné. Stačí sa len vedieť obracať vo vyhľadávaní.

Čo stojí za názvom obľúbenej stavebnice?

Názov značky LEGO pozná každý, jej význam a skutočný symbol ale len málokto. Téme sa venoval web LAD Bible, no odpoveď na túto otázku možno nájsť aj na webe spoločnosti.

Za vynájdeným najznámejšej stavebnice na svete stál v roku 1932 dánsky tesár Ole Kirk Kristiansen. Ten sa najskôr venoval výrobe hračkárskych kociek z dreva. O štyri roky neskôr prišiel s názvom LEGO a zrodila sa hračkárska ikona.

K tomuto názvu mal Ole prísť veľmi jednoducho – len dal dohromady dve dánske slovíčka, a to „Leg Godt“, čo v preklade znamená „dobre sa hrať“.

Aj druhý význam, o ktorom Ole nevedel

Čo si ale Ole nikdy neuvedomil, bol fakt, že ním vymyslené slovo „lego“ niečo znamená aj v latinčine. A tu náhoda zapracovala naozaj fantasticky – „lego“ v latinčine totiž znamená „dávať dohromady“. V súvislosti so stavebnicou, ktorá búra hranice fantázie každého, kto s ňou príde do styku, je to naozaj krásna súhra náhod.

Samozrejme, spoločnosť Lego sa neskôr so svojím názvom pohrávala, najmä keď prešla z dreveného materiálu na plasty. Na výrobu drevených hračiek sa úplne vykašľala po tom, ako sklad s nimi v roku 1960 vyhorel.