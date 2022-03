Vedcom sa podaril obrovský krok vpred. Mužská antikoncepčná tabletka by sa na trh mohla dostať už čoskoro

Najnovšie výskumy prichádzajú so sľubnými výsledkami. Vedci veria, že antikoncepčná tabletka pre mužov je už na dosah. Experimenty na myšiach ukázali, že liek je účinný na 99 %. Navyše, neovplyvňuje testosterón.

Mužská antikocepčná tabletka je už na dosah

Tím vedcov na tlačovej konferencii ohlásil nevídaný úspech. Mužská antikoncepčná tabletka je už skutočne na dosah. Ako informuje portál Interesting Engineering, testy na myšiach ukázali, že liek je účinný na 99 %. Ide o poriadny krok vpred vzhľadom na to, že antikoncepčnú tabletku pre ženy schválili úrady už okolo roku 1960.

V rámci predchádzajúcich experimentov sa vedci zameriavali najmä na testosterón. Tabletky však mali priveľa vedľajších účinkov, vrátane depresie či zvýšeného rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení. V novej štúdii sa preto rozhodli vyskúšať niečo nové a zamerali sa na vitamín A, konkrétne na zložku s pomenovaním YCT529. Už dlho je známe, že ak samec myši nemá dostatok vitamínu A, stane sa neplodným.

Ľudské telo využíva vitamín A na rôzne účely, od tvorby bielych krviniek až po rekonštrukciu kostí. Forma vitamínu A, na ktorú sa zamerali odborníci, sa podieľa na správnom vývine buniek embrya, hovorí sa jej kyselina retinová. Ľudia majú tri typy receptorov, ktoré reagujú na kyselinu retinovú. Podarilo sa odhaliť zložku, ktorá blokuje každý z nich.

Na trh by sa mohla dostať už o 5 rokov

Pre vedcov však bolo dôležité ovplyvniť len ten receptor, ktorý je zodpovedný za plodnosť a to tak, aby boli vedľajšie účinky minimálne. Po tom, čo sa za pomoci počítačovej simulácie a ďalších experimentov podarilo vyselektovať tú správnu zložku, vedci ju samcom začali podávať každý deň. Potom ich umiestnili do výbehu spolu so samicami a čakali, čo sa bude diať.

Prvé dni nepriniesli žiadnu zmenu. Po niekoľkých týždňoch však počet oplodnených samíc klesal. Liek bol účinný až na 99 %. Následne vedci liek samcom prestali podávať. Po dvoch týždňoch sa však opäť množili ako pred podaním lieku. Samozrejme, tu výskum ani zďaleka nekončí a ešte chvíľu potrvá, kým sa podarí potvrdiť, či je liek účinný aj u ľudí.

Je však možné, že klinické štúdie sa podarí odštartovať už koncom tohto roka. Ak pôjde všetko podľa plánu, antikoncepčná tabletka pre mužov by mohla byť na trhu dostupná už o 5 rokov.