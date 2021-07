Môžu prepísať históriu: Vedci sa domnievajú, že objavili potopený kontinent Islandia, tiahne sa až k Európe

Odborníci sa nazdávajú, že sa im podarilo odhaliť nevídané geologické tajomstvo. Pod Islandom sa podľa nich môže ukrývať potopený kontinent. Dostal príznačné pomenovanie – Islandia.

Ukrýva sa pod Islandom celý kontinent?

Ako informuje portál Phys, medzinárodnému tímu geológov na čele s Gillian Foulgerovou sa podarilo niečo nevídané. Myslia si, že objavili potopený kontinent, ktorý sa tiahne od Grónska až po Európu. Odhaduje sa, že pokrýva plochu najmenej 600 000 kilometrov štvorcových, ak sa však prirátajú aj oblasti na západ od Británie, celková rozloha môže dosiahnuť až 1 000 000 kilometrov štvorcových.

Ak by sa existenciu Islandie podarilo dokázať, znamenalo by to, že sa superkontinent Pangea pred miliónmi rokov celkom nerozdelil tak, ako si geológovia doteraz mysleli. Nová teória spochybňuje doterajšie predstavy o tom, ako vlastne vznikali sopečné ostrovy, vrátane Islandu, ale aj kontinentálna a oceánska zemská kôra. Revolučná teória bola predstavená počas stretnutia odborníkov v Durhame a je aj súčasťou jednej z kapitol knihy In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science (v preklade Po stopách Warrena B. Hamiltona: Nové myšlienky vo vede o Zemi). Tá bola vydaná len nedávno, 29. júna.

Možno sa raz budú prepisovať mapy

Pre mnoho geológov predstavuje Island záhadu ešte aj dnes. Doteraz totiž prevládala teória, že pozostáva z oceánskej kôry, teóriu sa však zatiaľ nepodarilo potvrdiť relevantnými geologickými údajmi. Napríklad, kôra pod Islandom je na niektorých miestach hrubá aj 40 kilometrov. To je sedemkrát viac, ako je pri oceánskej kôre zvyčajné a vedci pre tento jav nemajú žiadne vysvetlenie. Ak by však bola kôra kontinentálna, dávalo by to zmysel.

Práve to viedlo odborníkov k myšlienke, že sa pod Islandom nachádza obrovský, doteraz pred zrakmi vedcov ukrytý kontinent. Celkom sa tým mení geologické chápanie sveta, aj keď vedcov čaká ešte obrovské množstvo práce, ak chcú existenciu kontinentu dokázať. Podobné by to mohlo byť aj na ďalších miestach po celom svete. Čo ak sa doteraz neznáme kontinenty ukrývajú aj inde?

Možno sa dokonca budú prepisovať mapy tak, aby sme videli nielen to, čo sa nachádza na povrchu, ale aj to, čo sa ukrýva pod ním a ako sa svet v priebehu miliónov rokov zmenil. Problém však okrem iného predstavuje fakt, že na taký výskum je potrebné obrovské množstvo financií.