Vedci zistili, ako dlho prežije ľudské telo bez hlavy: To, že srdce prestalo biť, nemusí znamenať, že človek už nežije

V minulosti sa trest smrti vykonával aj za pomoci gilotíny. Napríklad, kráľ Henrich VIII. nechal takýmto spôsobom popraviť svoju manželku Annu Boleynovú. Dekapitácia je ale niečo, čo desaťročia fascinuje aj vedcov a v laboratóriách vykonali aj niekoľko bizarných experimentov na zvieratách.

V roku 1945 Ameriku fascinoval bezhlavý kohút, ktorý dostal meno Miracle Mike (Zázračný Mike). Ako informuje Science Times, zviera bez hlavy prežilo 18 mesiacov, neskôr sa ale zadusilo. Farmár Lloyd a jeho manželka zabíjali kurčatá, ktoré chceli vziať na trh. Jedno z nich však jednoducho naozaj chcelo žiť a bez hlavy sa naďalej prechádzalo po dvore.

Ako píše BBC, rodina Zázračného Mikea kŕmila a napájala za pomoci striekačky, potravu mu vstrekovali priamo do pažeráka. Odborníci si myslia, že časť mozgového kmeňa zostala po odrezaní hlavy nedotknutá, vďaka čomu sa uchovala funkčnosť jednotlivých orgánov. Bizarné je aj to, že zviera nevykrvácalo, zrejme za to mohla krvná zrazenina.

