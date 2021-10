Vedci vyvinuli novú liečbu rakoviny. Dokáže zmenšiť nádory, u niektorých choroba dokonca úplne zmizla

Nová liečba rakoviny založená na imunoterapii by mohla vyhubiť nádory u niektorých nevyliečiteľne chorých pacientov. Vyplýva to zo štúdie britského Inštitútu pre výskum rakoviny (ICR) a nadácie Royal Marsden NHS Foundation Trust zverejnenej tento týždeň, píše britský denník The Guardian.

Výskumníci zistili, že kombinácia liekov nivolumab a ipilimumab viedla k zníženiu veľkosti nádorov u nevyliečiteľne chorých pacientov s rakovinou v oblasti hlavy a krku. U niektorých dokonca rakovina úplne zmizla a lekári u nich nenašli ani žiadne zistiteľné príznaky choroby.

Pomôcť môže pacientom v najťažšom štádiu choroby

Výsledky tretej fázy klinickej štúdie, ktorá zahŕňala takmer 1000 umierajúcich pacientov s rakovinou hlavy a krku, však neboli dostatočne štatisticky významné. Podľa ICR ale mali značný význam po klinickej stránke. Niektorí pacienti totiž žili dlhšie o niekoľko mesiacov alebo rokov a mali aj menej vedľajších účinkov.

Odborníci sa domnievajú, že kombinácia spomínaných dvoch liekov na báze imunoterapie by mohla byť novou účinnou zbraňou proti niektorým formám rakoviny v pokročilom štádiu. Výsledky iných štúdií skúmajúcich kombináciou týchto liečiv predtým navyše naznačovali, že má podobný prínos aj v prípadoch nevyliečiteľne chorých pacientov s rakovinou obličiek, kože a čriev.

Okrem posilnenia šance pacientov na dlhodobé prežitie táto imunoterapeutická liečba taktiež vyvolala oveľa menej vedľajších účinkov v porovnaní s chemoterapiou, ktorá je štandardnou liečbou ponúkanou mnohým pacientom v pokročilom štádiu rakoviny.

Výsledky štúdie IRC tiež ukazujú, že liečba kombináciou liekov nivolumab a ipilimumab mal veľkú úspešnosť u skupiny pacientov, ktorých nádory mali vysokú hladinu imunitného markera nazývaného PD-L1. Miera prežitia u pacientov s vysokými hladinami PD-L1, ktorí dostali imunoterapeutický kokteil, bola najvyššia, aká bola kedy zaznamenaná v klinickej štúdii prvej línie liečby recidivujúceho alebo metastatázujúceho nádoru hlavy a krku.

Títo pacienti žili v priemere o tri mesiace dlhšie ako tí, ktorí podstupovali chemoterapiu. Medián ich celkového prežitia bol 17,6 mesiacov, čo je najvyšší priemer, aký bol kedy zaznamenaný v tejto skupine pacientov, píše The Guardian.