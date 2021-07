Vedci vytvorili ekoplast, ktorý sa rozloží v priebehu jediného týždňa. Stačí k tomu len slnko a vzduch

V prírode ostávajú desiatky rokov a recyklácia ešte stále nie je na takej úrovni, ako by si vedci želali. Odborníci preto už roky hľadajú riešenie, ktoré by množstvo plastov, ktoré končia na skládkach a v prírode, pomohlo zredukovať. A zdá sa, že ho konečne našli.

Plast sa na slnku a vzduchu rozloží za týždeň

Čínski vedci vytvorili plast, ktorý sa rozloží už v priebehu týždňa. Stačí, ak je vystavený vplyvu slnka a vzduchu, píše portál The Independent.

Pôvodný plán bol celkom iný, chceli vytvoriť plast, ktorý mení farby. Čoskoro si však uvedomili, že materiál, ktorý vytvorili, má aj celkom iné výhody – rýchlo a ľahko sa rozkladá.

Plast pripomína tenký film, je flexibilný a v budúcnosti by sa mohol využívať aj pri výrobe elektroniky, napríklad mobilov, informuje v štúdii publikovanej v časopise Journal of the American Chemical Society (JACS) jej autor Liang Luo.

Aj keď materiál nemôže poslúžiť ako náhrada za denne využívané predmety, ako napríklad plastové fľaše či nákupné tašky, ak sa stane komerčne dostupným, výrazne zredukuje množstvo plastového odpadu. Ako však informuje portál PNAS, kým sa k tomu dopracujeme, môže to potrvať ešte 5 až 10 rokov.

V elektronike vydrží roky, príroda utrpí menej

Vyzerá to však sľubne. Plastový materiál sa totiž rozkladá na drobné, prirodzene sa vyskytujúce molekuly kyseliny jantárovej, ktoré sú netoxické a neškodia prírode. V životnom prostredí tak neostávajú žiadne mikroplasty. Ak je však polymér izolovaný, napríklad v elektronickom zariadení a nedostáva sa k nemu vzduch a slnečné žiarenie, môže vydržať celé roky. Keď však smartfón doslúži, bude predstavovať o niečo menšiu záťaž pre životné prostredie. Vedľajší produkt rozkladu, kyselina jantárová, sa zas môže ďalej recyklovať a môže byť využitá vo farmaceutickom či potravinárskom priemysle, informuje český portál Živě.

Vedci však ešte majú čo robiť a budú aj naďalej skúmať proces, vďaka ktorému k tak rýchlemu rozkladu materiálu dochádza. Kým sa však rýchlo rozložiteľné plasty dostanú na trh, mali by sme pátrať po efektívnejších spôsoboch, ako recyklovať už existujúci plastový odpad. Neraz je ľahšie plastu sa jednoducho zbaviť a niekde ho odhodiť, ako ho recyklovať. Už teraz sú však oceány tak plné plastov, že sa z nich vytvárajú celé ostrovy. Každoročne vyprodukujeme približne 300 miliónov ton plastového odpadu, informuje UNEP. Blížime sa k bodu, z ktorého už niet cesty späť, je preto najvyšší čas konať.