Vedci zistili, ktoré pohlavie škodí viac životnému prostrediu. Rozdiel medzi nimi je až 16 %

Vedci sa snažia vytvoriť predikciu, ktorá ukáže, ako bude kvôli nim planéta vyzerať o pár desiatok rokov. Zároveň sa však snažia nájsť spôsob, ako zabrániť ďalšiemu ničeniu planéty. V rámci jedného z najnovších výskumov sa však pozreli aj na to, či planéte škodia viac muži alebo ženy.

Muži škodia životnému prostrediu viac ako ženy

Švédskym vedcom sa podarilo zistiť, že svojimi nákupnými voľbami produkujú muži o 16 % viac emisií, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, ako ženy. A to napriek tomu, že množstvo minutých peňazí je približne rovnaké u mužov aj u žien. Môže za to najmä fakt, že muži častejšie nakupujú benzín či naftu do áut, píše portál The Guardian.

Skúmaniu toho, ktoré z pohlaví viac škodí životnému prostrediu sa doteraz nevenoval takmer nikto. Švédski vedci sa preto rozhodli porovnať, akým činnostiam sa venujú slobodní ľudia, a ktoré z nich prispievajú k zhoršovaniu klimatických zmien najviac. Výsledky štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise Journal for Industrial Ecology ukázali, že až za polovicou emisií sú u oboch pohlaví zodpovedné dovolenky a nákupy potravín.

Množstvo emisií by sme pritom mohli eliminovať až o 40 %, keby sme mäso (muži jedia viac mäsa ako ženy) a mliečne produkty vymenili za rastlinnú stravu a na dovolenky by sme namiesto autami a lietadlami chodili vlakmi, informujú vedci.

Pokiaľ ide o utrácanie peňazí u mužov a u žien, vidíme isté stereotypy. Napríklad, ženy viac míňajú na dekorácie, lieky či šaty, zatiaľ čo muži utrácajú za palivo, tabakové výrobky, alkohol a jedlo v reštauráciách. Čo sa týka míňania na palivo, vedci v štúdii vynechali autá potrebné pre vykonávanie povolania, ako napríklad taxíky či inštalatérske dodávky.

Stačí zmeniť návyky, človek pritom nemusí zbankrotovať

Vedci sa pozreli aj na rodiny a ukázalo sa, že ak je v rodine jedno auto, častejšie ho na presun do práce a z práce využívali muži, zatiaľ čo ženy sa viac spoliehali na mestskú hromadnú dopravu.

Vedci si myslia, že zaviesť zmeny nie je až také náročné, nevyžaduje si to financie navyše. Napríklad, človek nemusí šetriť na elektrické auto, stačí, ak sa bude častejšie presúvať vlakmi či autobusmi. To isté sa týka aj stravy, človek nemusí zbankrotovať, aby robil ekologickejšie rozhodnutia.

Jedna zo starších štúdií zas zistila, že obrovský dopad má na klimatické zmeny aj množstvo detí. Podľa odborníkov stačí, ak bude v rodine o jedno dieťa menej, aby bol dopad na klimatické zmeny badateľný. Obmedziť populačný rast je podľa vedcov dokonca dôležitejšie, ako vyhýbanie sa autám či lietadlám.

Podľa odborníkov je chyba, že sa viac štúdií nezaoberá aj tým, ako vplývajú na klimatické zmeny muži a ženy. Klimatická kríza je mimoriadne závažným problémom a na obe pohlavia vplýva odlišným spôsobom. Napríklad, energetická chudoba častejšie postihuje ženy ako mužov. Ak teda chceme prísť s efektívnym riešením, ako životnému prostrediu pomôcť, je nevyhnutné vziať do úvahy aj tieto faktory.