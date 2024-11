Vedci v novej štúdii prezradili, ktoré plemená psov sú najinteligentnejšie. Tieto psíky majú jednoznačnú nevýhodu

Niet pochýb o tom, že psíky sú nesmierne inteligentné zvieratá. Občas dokážu prekvapiť aj svojich majiteľov. Vedci v novej štúdii vysvetľujú, ktoré plemená sú tie najinteligentnejšie.

Kabelkové psy sú agresívnejšie

Ako informuje Mail Online, v ríši zvierat sa veľký mozog zvyčajne spája s vyššou inteligenciou. Nová štúdia publikovaná prostredníctvom Biology Letters ale ukazuje, že to neplatí v prípade psov. Vedci analyzovali mozgy viac ako 170 plemien, pričom porovnávali veľkosť mozgu v pomere k veľkosti tela.

Ukázalo sa, že plemená s menším mozgom v pomere k telu najlepšie reagujú na výcvik a majú lepšiu krátkodobú pamäť. Tieto dve vlastnosti sú pri psíkoch považované za znak inteligencie. Plemená s väčším mozgom v pomere k telu dosahovali vyššie skóre v oblasti strachu, agresivity, vyhľadávania pozornosti a úzkosti z odlúčenia, ktoré sa spájajú s nižšou inteligenciou.

Ak máte veľkého psa, napríklad retrievera, rotvajlera alebo sibírskeho huskyho, pravdepodobne bude mať menší mozog (ak sa berie do úvahy pomer mozgu a tela), ale väčšiu mozgovú kapacitu. Ak máte tzv. kabelkového psíka, bude mať pravdepodobne väčší mozog, ale menšiu kapacitu mozgu. To znamená, že tzv. „hračkárske psy“, ktoré slúžia najmä ako milá malá spoločnosť, patria do kategórie vystrašených, úzkostných a agresívnejších. Naopak, psy takpovediac stvorené na prácu, sú považované za inteligentnejšie.

Šľachtenie má vplyv aj na mozog

Znie to ako protirečenie, vedci ale vysvetľujú, že nadmerné šľachtenie zmenilo aj mozog psov, nielen ich výzor. Psy majú podľa odborníkov obdivuhodné kognitívne schopnosti a funkcie, každý môže mať inú osobnosť. No majú v priemere o 20 % menší mozog ako ich najbližší divý príbuzný – vlk dravý.

Či už ide o hľadanie potravy, partnera na párenie, alebo o unikanie pred predátormi, zdomácnené psy nemusia na tieto činnosti vynakladať priveľa kognitívnej kapacity. Odborníci tvrdia, že čím menej pes reálne potrebuje svoj mozog využívať, tým viac sa jeho kapacita zmenšuje. Navyše je nutné brať do úvahy aj rozdiely medzi jedincami, nielen medzi plemenami.