Simona fotí fantasy so zvieratami: Patrím medzi najlacnejších, niekomu sa to zdá veľa. Nefotogenický človek neexistuje

Pri zmienke o profesionálnom fotografovaní mnohým možno príde na um fotenie na doklady, prípadne fotografi snažiaci sa zachytiť tie najlepšie momenty zo svadieb. Simona vás však vďaka svojmu umeniu na chvíľu prenesie do iného sveta, venuje sa totiž fantasy fotografovaniu. Dokáže tiež takpovediac vykúzliť dokonalé zábery s vlkom, dravým vtákom, líškou či veveričkou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako si sa dostala k fotografovaniu? Čo ťa priviedlo práve k foteniu so zvieratami a ako dlho sa mu profesionálne venuješ?

K fotografovaniu som sa dostala ešte v čase, keď som mala len 15 rokov, aj keď pôvodne som chcela maľovať. Od našich som dostala foťák, v tom čase ešte na filmy. Fotila som ním úplne všetko: svojho brata, rastliny, zvieratá, hmyz a, samozrejme, aj selfíčka. Toto obdobie trvalo niekoľko rokov, potom som si zadovážila zrkadlovku. S tou to už bolo jednoduchšie, keďže už nebolo potrebné vyvolávať filmy a fotografie boli hotové hneď.

Desať rokov sa fotografovaním aj živím. Nápad fotiť so zvieratami vznikol jedného dňa, keď som fotografovala ryšavú modelku. Oslovila som ju, lebo som verila, že by sa skvele hodila na fantasy fotenie, ktorého súčasťou by bol môj kocúr Tomík. Fotka napokon obletela celý svet a dokonca vyhrala aj niekoľko celosvetových súťaží.

S akými zvieratami fotografuješ najradšej? Sú nejaké, ktorým sa naopak vyhýbaš, resp. z nich máš strach? Fotila by si napríklad s pavúkmi, hadmi atď.? S akým najnebezpečnejším zvieraťom si doteraz fotografovala?

So všetkými zvieratami fotím rada, pretože zvieratá ma sprevádzajú celý môj život. Najlepšie sa mi ale spolupracuje s československými vlčiakmi. Zaujímavé bolo fotenie s pumou. Všetko dobre skončilo, no predsa je to šelma a nevyspytateľné zviera, človek mu nedokáže len tak čítať v očiach. Bolo to prvé a zároveň posledné fotenie, ktoré som podnikla s takýmto zvieraťom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Simona Photo Praha (@simona_photo_praha)

S hadmi som niekoľkokrát fotila taktiež a nikdy s tým nebol žiaden problém. S pavúkmi by som ale fotiť nechcela, keďže tak trochu trpím arachnofóbiou. Myslím si ale, že raz sa tomu predsa len nevyhnem a budem sa musieť prekonať.

Čo je na profesionálnom fotografovaní to najnáročnejšie a naopak, to najkrajšie?

Najnáročnejšie je asi celé to zorganizovať, dohodnúť sa s vizážistkou, so zákazníkom, s majiteľom zvieraťa, dohodnúť termín a čas, kde sa bude fotenie konať. Musí sedieť kostým a jednoducho všetko klapnúť. Najkrajší je potom ten výsledok, to, čo z toho úsilia a organizovania vznikne. Je to ten najlepší pocit, keď mi zákazník napíše, že je absolútne šťastný a fotka je presne taká, ako si to predstavoval, alebo som dokonca očakávania prevýšila.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Simona Photo Praha (@simona_photo_praha)

S akou najzvláštnejšou požiadavkou si sa doteraz stretla? Ako na ne reaguješ a ako ich zvládaš? Stalo sa ti už, že si nejakú bizarnú zákazku doslova odmietla?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného