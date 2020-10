Vedci sú nadšení. Prvýkrát zachytili pohyb bizarného hlavonožca, ktorý vyzerá ako z inej planéty

O existencii mnohých z nich možno ani nevieme. O iných zas vieme, no nikdy doteraz sa ich nepodarilo zaznamenať na video. Aj preto sú vedci mimoriadne nadšení z toho, že sa im podarilo na video natočiť tohto bizarného hlavonožca.

Pozostatky spirúl je možné bežne nájsť na plážach, avšak živočícha s odborným názvom Spirula spirula, na vlastné oči v prirodzenom prostredí uvidíte len veľmi ťažko. Až donedávna neexistoval ani jediný videozáznam tohto stvorenia v jeho prirodzenom prostredí. Vedci sú preto nesmierne nadšení a o svoju radosť sa podelili prostredníctvom Twitteru. Ako píšu, spirulu sa podarilo natočiť vďaka diaľkovo ovládanému podmorskému vozidlu ROV.

Ako informuje portál Science Alert, zvláštne vyzerajúci hlavonožec meria na dĺžku len 7 centimetrov, má 8 ramien, dve chápadlá a pár vypuklých očí. Jednoducho, vyzerá ako z inej planéty. V spodnej časti tela sa zas ukrýva škrupinka s plynovými kapsulami, vďaka ktorým sa spirula dokáže vznášať vo vode.

Exciting news! This appears to be the FIRST observation of Spirula, aka ram’s horn squid, alive + in its natural environment. Very rarely seen or captured, they have many extinct relatives, but are only living member of genus Spirula, family Spirulidae, and order Spirulida. 1/3 pic.twitter.com/re4rZyRuER

