Vedci rozdelili spánok do 16 kategórií. Zistite, do ktorej patríte vy

Ako ste na tom so spánkom vy? Niektorí ľudia zaspia hneď, keď zložia hlavu na vankúš. Iní potrebujú na zaspávanie trochu viac času. Ranným vtáčatám neprekáža skoré vstávanie, pre nočné sovy je to zas utrpenie. Vedci sa rozhodli spánok rozdeliť do 16 rôznych kategórií.

Vedci vytvorili 16 spánkových kategórií

Vedci v rámci výskumu zhromaždili dáta od 100 000 obyvateľov Veľkej Británie a na základe toho dokázali vytvoriť 16 rôznych spánkových kategórií. Ako informuje portál Science Alert, účastníci výskumu mali na rukách špeciálne inteligentné náramky, ktoré sledovali, kedy človek spí a kedy je bdelý. Náramky zaznamenávajú pohyby ruky, ale aj zášklby v priebehu niekoľkých dní.

Vedci najprv rozdelili ľudí na základe ich spánkového cyklu do 5 veľkých kategórií. Ľudia spadajúci do prvej kategórie často trpia nespavosťou, následne dlho spia, často sa však prebúdzajú uprostred noci, informuje štúdia publikovaná v časopise PNAS. Na druhej strane spektra, teda v piatej kategórii, sú ľudia, ktorí prespia celú noc a počas dňa si nepotrebujú zdriemnuť.

Kategórie 2 až 4 sú následne delené do menších kategórií a ich súčasťou sú napríklad ľudia s nepravidelným spánkom. Sem spadajú napríklad ľudia pracujúci striedavo cez deň a v noci. Do ďalších kategórií zas patria ľudia trpiaci nespavosťou, avšak s normálnym alebo krátkym trvaním spánku, alebo ľudia s prerušovaným spánkom.

Pomôžu odhaliť rôzne ochorenia

Tretia kategória a jej podkategórie zahŕňajú ľudí, ktorí spia dlho a hlboko, avšak trvá im dlhšie, kým zaspia, keď sa raz prebudia. Podkategórie štvrtej kategórie zahŕňajú ranné vtáčatá, nočné sovy, ale aj ľudí, ktorí dokážu bez problému spať dlho. Súčasťou tejto skupiny sú aj ľudia, ktorí nedokážu počas noci spať neprerušovane a opakuje sa u nich cyklus zaspávania a prebúdzania sa.

Ako vidíte, toto delenie vôbec nie je jednoduché a nebolo ľahké kategórie vytvoriť. Vedci to však neurobili len tak pre zábavu. V budúcnosti môžu pomôcť odborníkom napríklad pri identifikovaní nespavosti či ďalších problémov so spánkom. Napríklad, nespavosť charakterizovaná krátkym trvaním spánku môže značiť, že človek trpí poruchou neurokognitívnych funkcií.

Je však potrebné vykonať ďalšie výskumy, aby vedci overili, či sú nimi vytvorené kategórie vhodné a zahŕňajú všetko, čo by zahŕňať mali.