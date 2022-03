Pochytil vás pred spaním hlad? Podľa odborníkov by ste si mali dopriať toto jedlo

Snáď netreba nikomu pripomínať, že prejedať sa pred spaním vôbec nie je dobrý nápad. So škvŕkajúcim žalúdkom však človek len tak ľahko nezaspí. Po čipsoch či čokoláde by ste však siahať nemali. Vedci radia, aké jedlo si v takých prípadoch dopriať.

Čakať, kým hlad prejde, alebo si dať niečo malé pod zub?

Občas sa stane, že človek nedokáže zaspať, pretože má prázdny žalúdok. Inokedy zas nedokáže zaspať tak dlho, že aj keď dovtedy hladný nebol, zrazu by si niečo predsa len dal. Čo je však lepšie? Počkať, kým hlad prejde a predsa sa pokúsiť zaspať, alebo vstať z postele a ísť si niečo pripraviť? Ako sa pre portál Daily Express vyjadrila nutričná odborníčka Christine Bailey, ísť spať o hlade nie je práve najlepšie riešenie.

Do tela sa totiž vyplavujú hormóny, ktoré nám nedovolia zaspať. Hlad môže signalizovať nízku hladinu glukózy v krvi, následkom čoho sa do tela vyplaví kortizol. Tento hormón sa významne podieľa na regulácii spánku, píše portál Science Times.

Vyplavuje sa vtedy, keď pociťujeme hrozbu alebo sa ocitneme v situácii, ktorá nás stresuje, máme strach alebo sme nahnevaní. Ak pominie hrozba, hladina kortizolu poklesne. Ak sa ale do tela začne vyplavovať preto, lebo sme hladní pred spaním, blokuje sa produkcia melatonínu, ktorý je pre zdravý spánok nevyhnutný.

Dôležité je, ako sa stravujeme dlhodobo

Ako to teda vyriešiť? Podľa Christine by sme posledné väčšie jedlo dňa mali zjesť okolo siedmej hodiny večer. Ak si však doprajeme niečo malé pod zub aj neskôr, nič sa nestane. Zrelaxovať pomôžu napríklad mandle. Tie sú skvelým zdrojom melatonínu, ale aj magnézia, informuje HealthLine.

Už menej ako 30 gramov mandlí nám zabezpečí 19 % z odporúčanej dennej dávky magnézia. Ich konzumácia môže dokonca pomôcť aj ľuďom trpiacim nespavosťou. Magnézium totiž pomáha redukovať zápal v tele a znižuje hladinu kortizolu. Podobnú funkciu plnia nielen mandle, ale aj ďalšie druhy orechov.

To, čo jeme náš spánok ovplyvňuje omnoho viac, ako by ste si možno mysleli. Dôležité je nielen to, čo zjeme počas daného dňa. Mali by sme sa zamerať aj na množstvo a najmä kvalitu jedla, ktoré konzumujeme celé mesiace a roky. Ak chce človek stravou ovplyvniť kvalitu spánku, nedá sa vyrobiť diéta na mieru. Každé telo má iné potreby. Ideálne je však vyhýbať sa kofeínu a alkoholu vždy, keď je to možné.