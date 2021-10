Vedci prišli s prekvapivými zisteniami. Zreničky dokážu okrem vnímania svetla ešte jednu pozoruhodnú vec

Iste viete, že zrenička mení svoju veľkosť v závislosti od toho, v akom prostredí sa nachádzame, či je tmavšie alebo svetlejšie. Vedcom sa však podarilo zistiť fascinujúcu novinku. Ukázalo sa, že veľkosť zreničky sa mení aj v závislosti od toho, koľko predmetov vníma.

Zreničky sa menia aj v závislosti od počtu predmetov

Čím viac predmetov vidíme, tým je väčšia zrenička, ako keby sa snažila prispôsobiť a poňať toho čo najviac, píše portál Science Alert. Ako ukazuje najnovší výskum publikovaný v časopise Nature Communications, je to automatický reflex. V rámci výskumu vedci sledovali, ako sa menia zreničky 16 participantov, zatiaľ čo tí sa pozerali na obrázky s bodkami. Na niektorých obrázkoch boli bodky pospájané čiarami tak, že pripomínali tvarom činky, čím sa vytvorila ilúzia, že na obrázku je menej predmetov. Na iných obrázkoch boli bodky znázornené samostatne.

Zakaždým, keď sa účastníci pozerali na obrázok s pospájanými bodkami, ich zreničky sa zmenšili. Podľa odborníkov je to jasný dôkaz toho, že zreničky nerozlišujú len svetlo, ale aj numerické informácie. Čo to pre nás znamená z praktického hľadiska? Napríklad, neraz je pomerne náročné identifikovať poruchy učenia, vrátane dyskalkúlie, ktorá ovplyvňuje schopnosť pracovať s číslami. Táto metóda by však mohla odborníkom pomôcť včas dyskalkúliu identifikovať už aj u malých detí.

Aj keď sa totiž nemenil počet objektov na obrázku, zmenil sa spôsob, akým ich vnímame. Účastníci výskumu sa mali na obrázky pozerať pasívne, bez toho, aby sa snažili zrátať, koľko je na nich bodiek. Prečo sa teda zrenička zväčšuje a zmenšuje v závislosti od počtu objektov?

Pomáha nám to prežiť

Odborníci sa nazdávajú, že nám to má pomôcť prežiť. Myslia si, že väčšina živočíšnych druhov dokáže istým spôsobom vnímať množstvo objektov okolo seba. Umožňuje im to totiž rýchlo odhaliť nepriateľa v prirodzenom prostredí, nájsť potravu, či vrátiť sa do vlastného teritória. Čo sa ľudí týka, sme schopní vnímať numerické údaje už niekoľko hodín po narodení.

Aj keď je niekto naozaj strašný v matematike, má vrodenú schopnosť vnímať numerické informácie. Keď sa okolo seba obzrieme, náš mozog automaticky vyhodnocuje, koľko predmetov sa okolo nás nachádza, aké sú veľké, akú majú farbu, ako aj to, či sú statické alebo v pohybe. To znamená, že ostatnými živočíchmi zdieľame schopnosť odhadnúť, koľko jabĺk je na strome či koľko nepriateľov sa na nás chystá zaútočiť.

Zdá sa, že naše oči sú omnoho citlivejšie na počet predmetov, ktoré máme pred sebou, než na spôsob, akým sú usporiadané. Okrem toho, veľkosť zreničiek ovplyvňuje množstvo kognitívnych procesov. Aj keď je to pre vedcov významný krok vpred, čaká ich množstvo ďalších výskumov. Sú totiž zvedaví na množstvo ďalších faktorov, ktoré môžu meniť veľkosť zreničiek.