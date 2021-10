Možno to robíte aj vy. Čoraz viac ľudí praktizuje spánkovú prokrastináciu, takto sa prejavuje v bežnom živote

Možno to poznáte aj vy. Tešíte sa do postele, no keď sa do nej konečne dostanete, venujete sa všetkému, len nie spánku. Pre mnohých je veľkým lákadlom Facebook či iné sociálne siete, ďalší zas nedokážu odolať ďalšiemu dielu seriálu na Netflixe. Spánková prokrastinácia sa môže týkať aj vás.

Častejšie trápi tento fenomén ženy

Množstvo ľudí pociťuje únavu, napriek tomu však nejdú spať. Namiesto toho blúdia po sociálnych sieťach alebo si pustia ďalší diel seriálu. Tomuto javu sa hovorí spánková prokrastinácia a zvyčajne sa jej oddávajú tí ľudia, ktorí na seba počas dňa nemajú dostatok času, píše portál Daily Mail. Okrem toho, častejšie trápi ženy ako mužov.

Pojem spánková prokrastinácia bol prvýkrát oficiálne použitý v roku 2014, keď vedci zistili, že ľudia spánok zámerne odkladajú, aby sa venovali iným činnostiam. Neraz máme toľko pracovných povinností a iných záväzkov, že jednoducho sa nestíhame venovať tomu, čo máme radi. Neostáva nám čas ani na prečítanie dobrej knihy či na pozeranie obľúbeného seriálu.

Ako však informuje portál The Sleep Foundation, odopieranie si spánku je z dlhodobého hľadiska naozaj nebezpečné. Spánková deprivácia nás ovplyvňuje po každej stránke. Negatívne vplýva na fyzické, psychické, ale aj emocionálne zdravie. Odborníci preto radia – nech je pokušenie akékoľvek, spánkovej prokrastinácii sa radšej vyhýbajte.

Ako zistíte, že ide o spánkovú prokrastináciu?

Ako spoznáte, že váš spánok ohrozuje spánková prokrastinácia? Podľa odborníkov sú kľúčové tri body.

Odkladáte spánok na neskôr aj keď viete, že to bude mať neblahé následky. Neexistuje žiadne pádny dôvod na to, aby ste nešli spať, aj keď ste unavení (ďalší diel seriálu sa ako pádny dôvod neráta). Ste si vedomí toho, že ak pôjdete spať neskôr, bude to mať následky a budete sa cítiť horšie, no prokrastinujete aj napriek tomu.

Podľa odborníkov takúto prokrastináciu neraz vnímame ako nejakú formu pomsty za to, že sme počas dňa nemali čas na svoje záľuby. Čoraz viac ľudí sa totiž venuje práci aj mimo pracovných hodín. Jednoducho nedokážeme prestať myslieť na prácu a vypĺňame ňou aj svoj voľný čas. Nemáme tak čas doplniť si zásoby energie a oddýchnuť si nielen po tej fyzickej, ale aj po mentálnej stránke.

Ako s ňou skoncovať?

Zdá sa však, že ľudia čas na seba potrebujú do takej miery, že radšej obetujú pár hodín zo svojho spánku. A to aj napriek tomu, že nám následkom spánkovej prokrastinácie hrozí únava, neschopnosť sústrediť sa, ťažkosti s pamäťou, znížená produktivita, zvýšené riziko vzniku úzkosti a depresie a v ohrození sa ocitá aj náš imunitný systém.

Ako sa takejto prokrastinácii vyhnúť? Je síce dôležité vyčleniť si čas na to, čo máte radi, nie však na úkor spánku. Ak radi pred spaním pozeráte seriál, pokúste sa obmedziť to na jeden diel denne. Nezabúdajte však, že pred spaním by sme už nemali byť obklopení monitormi. Radšej by sme mali chvíľku venovať napríklad meditácii.

Kľúčové je správne plánovanie aktivít počas dňa. Pomôže aj to, ak sa v poobedňajších hodinách budete vyhýbať alkoholu a kofeínu. Ako píše portál Bed Threads, dôležité je vytvoriť si spánkovú rutinu, ktorú budete dodržiavať každý večer bez ohľadu na to, ako veľmi vás láka ďalší diel seriálu.