Vedci prišli s novými zisteniami. Vitamín D nemusí byť pre našu imunitu taký kľúčový, ako si mysleli

Objavili sa napríklad tvrdenia, že existuje súvis medzi nedostatkom vitamínu D v tele človeka a úmrtnosťou na koronavírus. Môže však naozaj konzumácia suplementov s obsahom vitamínu D pri koronavíruse pomôcť?

Môže vitamín D pomôcť v boji proti koronavírusu?

Myšlienka, že užívanie vitamínu D zníži riziko nákazy koronavírusom, prípadne zmierni priebeh ochorenia, je lákavá. Je to zdanlivo jednoduché a logické riešenie komplexného problému, píše portál The Guardian. Nové výskumy však naznačujú, že vitamín D v skutočnosti nie je zázračným riešením.

Ako informuje MedRxiv, vedci sa pozreli na súvislosť medzi hladinou vitamínu D v tele a rizikom, že sa človek nakazí koronavírusom a priebeh ochorenia bude vážny. Obe štúdie sa zhodli na tom, že neexistuje jasný dôkaz o tom, že by nedostatok vitamínu D v tele človeka zvyšoval riziko nákazy a následného úmrtia.

Súčasťou výskumu boli tisícky účastníkov, na ktorých vedci skúmali, či im vitamín D naozaj pomôže s chorobou bojovať efektívnejšie. Okrem toho, vedci skúmali aj genetické markery, vďaka ktorým je možné zistiť, či človek má predispozíciu trpieť nedostatkom vitamínu D. Je to niečo, čo nie je ovplyvnené vekom či inými ochoreniami. Opäť sa však nepodarilo nájsť dôkaz o tom, že by konzumovanie vitamínu D takýmto ľuďom v prípade nákazy koronavírusom pomohlo.

Nadmerné užívanie suplementu nemusí byť prospešné

V rámci ďalšieho výskumu sledovali vedci ľudí z 24 európskych krajín, pričom porovnávali hladiny vitamínu D v krvi, výskyt nákazy koronavírusom, priebeh ochorenia, ako aj úmrtnosť. Samozrejme, výhody vitamínu D sú nepopierateľné. Neexistuje však dôkaz o tom, že by bol tento vitamín nápomocný pri liečbe koronavírusu či pri znižovaní úmrtnosti, a to napriek tomu, že vitamín D vo všeobecnosti podporuje imunitný systém a pomáha v boji proti rôznym respiračným ochoreniam.

Podľa odborníkov však nie je riešením zásobovať ľudí dávkami vitamínu D, a to najmä preto, lebo telo každého človeka je iné. Tak ako môže ťažkosti spôsobiť nedostatok vitamínu D v tele, môže ich spôsobiť aj nadmerné užívanie suplementu. Napriek tomu však jedna z barcelonských univerzít tvrdila pravý opak. Podľa nej sa riziko úmrtia zníži až o 60 %, ak je pacientovi hneď po prijatí do nemocnice podaná vysoká dávka vitamínu D. Táto štúdia však bola napokon z portálu The Lancet stiahnutá a prehlásená za nerelevantnú.