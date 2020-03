Vedci objavili hormón, ktorý vysvetľuje, prečo ženy cítia viac bolesti ako muži

Hovorí sa napríklad, že žena je nežnejšia, preto ju poriadne zabolí aj zlomený necht. Musí však zvládnuť tak intenzívnu bolesť, akou je napríklad pôrod. O mužoch zas vládne predpoklad, že sú drsní, žiadna bolesť ich preto len tak nedostane, pokiaľ nejde o tzv. „mužský soplík“. Ako je to teda s bolesťou v skutočnosti?

Čoraz viac ľudí siaha v boji proti bolesti po opioidoch

Predstavte si, že siahnete po liekoch proti bolesti, no namiesto úľavy prichádza ešte intenzívnejšia bolesť. Presne to sa môže stať ľuďom, ktorí užívajú opioidy. Ako však informuje portál Medical Express, bolesť sa môže vďaka hormónom ešte viac zintenzívniť u žien. Vedcom sa podarilo identifikovať mechanizmus, ktorý vysvetľuje, prečo sú ženy náchylnejšie na pociťovanie bolesti a prečo u nich opioidy bolesť zintenzívňujú viac ako u mužov.

Ako sa ukázalo, príčinou je neurohormón prolaktín. Ten spúšťa laktáciu u tehotnej ženy a výrazne ovplyvňuje jej telo niekoľko mesiacov pred pôrodom, ale aj po ňom. Jeden z autorov štúdie, Frank Porreca hovorí, že už dlho je známy fakt, že ženy pociťujú niektoré typy bolesti viac ako muži. Častejšie pociťujú ženy najmä bolesť, ktorá sa vyskytuje bez predchádzajúceho úrazu alebo poranenia. Aj keď príčina tohto javu doteraz známa nebola, vedci sa nazdávajú, že rozdiely sú spôsobené odlišnosťami v bunkách a v nervoch, ktoré vysielajú signály do mozgu.

Ženy častejšie trpia migrénami či fibromyalgiou

Táto štúdia je omnoho užitočnejšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Keďže sa podarilo určiť, že príčinou intenzívnej bolesti je neurohormón prolaktín, vedci sa môžu zamerať na vytvorenie účinných zvládacích mechanizmov. Napríklad, milióny ľudí po celom svete trápia migrény. U žien je výskyt vyšší, pričom najviac migréna postihuje ľudí v produktívnom veku od 25 do 55 rokov. Ženy častejšie postihuje aj fibromyalgia a syndróm dráždivého čreva. Ak by lekári dokázali pacientom pomôcť so zvládaním bolesti, znamenalo by to pre zdravotníctvo obrovský krok vpred.

Výskumy ďalej ukázali, že záchvaty bolesti ovplyvnené prolaktínom sú neraz vyvolané stresom. Bolesť je u žien intenzívnejšia napríklad po konzumácii alkoholu, pri vyčerpaní či pri nedostatočnej spánkovej hygiene. Dôležité je identifikovať ďalšie faktory, ktoré vyplavovanie prolaktínu spôsobujú a vytvoriť liek, ktorý pomôže, no nie je návykový. Jednou z možností je kabergolín, ktorý sa už dnes využíva pri liečbe mnohých ochorení. Napríklad, pomáha pri zvládaní príznakov Parkinsonnovej choroby. Práve Kabergolín by v kombinácii s inou skupinou liekov mohol efektívne nahradiť návykové opioidy.