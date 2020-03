Únos Nataschi Kampusch: V pivnici ju držal 3 096 dní. Zmizla cestou do školy, ušla ako dospelá

Osem rokov, päť mesiacov a 21 dní. Spoločne teda 3096 dní strávila dnes už 32-ročná Natascha Kampuschová v zajatí svojho únoscu v obci Strasshof an der Nordbahn, približne na polceste medzi Viedňou a hranicami Slovenska. Unesená bola ako 10-ročná po ceste do školy. Stalo sa tak pred 22 rokmi.

Únos Nataschi Kampuschovej patrí dodnes k najznámejším kriminálnym prípadom v Rakúsku, výraznú mediálnu pozornosť si však pred rokmi získal aj na Slovensku. Hrozivý príbeh sa totiž celý odohral menej ako 20 km od slovenských hraníc. Najmä po úteku, v tom čase 18-ročnej, mladej ženy od svojho únoscu sa prípad stal známym prakticky na celom svete.

Únos bielou dodávkou

Ráno 2. marca 1998 kráčala Natascha Kampuschová ako už mnoho dní predtým do školy vo viedenskej štvrti Doneustadt. Po ceste ju však zastavuje Wolfgang Přiklopil. Prinúti ju nastúpiť do svojej bielej dodávky s čiernymi sklami a 10-ročné dievča unáša do svojho domu. Všetko má vopred pripravené, naplánované a neurobí jedinú chybu. Začína peklo trvajúce 3096 dní.

Přiklopil Nataschu odviezol do svojho domu v obci Strasshof an der Nordbahn, ktorá sa nachádza neďaleko Viedne menej ako 20 km od hraníc Slovenska. Přiklopil mal pod svojou garážou pre Nataschu vopred pripravené väzenie. Miestnosť mala 2,8 x 1,8 metrov, nachádzal sa v nej aj záchod a umývadlo, posteľ či stolík. Vchod do miestnosti tvorili zvukotesné trezorové dvere, ktoré boli z vonkajšej strany opticky zamaskované. Natascha tu strávila viac ako 8 rokov, prvé tri z nich nemohla túto miestnosť vôbec opustiť.

Po prvých rokoch sa však vzťah medzi Nataschou a jej únoscom mierne zmenil. Přiklopil dievča občasne púšťal z miestnosti pod garážou, mohla sa pohybovať po dome, dokonca ju niekoľkokrát so sebou mal zobrať aj na nákupy, spoločne mali ísť aj na lyžovačku. Od Nataschi chcel napríklad to, aby vykonávala domáce práce. Okrem toho ju Přiklopil aj sexuálne zneužíval, k tomu však malo dôjsť až po niekoľkých rokoch väzenia, o konkrétnych detailoch sa však Natascha ani po rokoch vyjadrovať nechcela.

Vypočúvali ho, no mal alibi

Po únose v tom čase 10-ročného dievčaťa sa v Rakúsku začalo veľké vyšetrovanie. Existovali dokonca výpovede očitých svedkov, ktorí Nataschu videli nastupovať s jej únoscom do bielej dodávky. Rakúska polícia následne skontrolovala viac ako 700 opisu zodpovedajúcich vozidiel. Bol medzi nimi aj biely mercedes, ktorý patril Přiklopilovi, polícia však žiadne stopy neobjavila, páchateľ tak unikol akémukoľvek podozreniu. Nestalo sa tak ani po výsluchu, únosca si totiž dokázal pripraviť alibi, ktoré kriminalisti nedokázali vyvrátiť. Polícia neskôr pracovala s viacerými verziami, Nataschu hľadali aj v zahraničí, vždy však bezvýsledne.

Natascha Kampusch tak so svojím únoscom prežila viac ako 8 rokov. Počas tohto času sa nestretával so žiadnym iným človekom, priestory svojej izby ukrytej pod garážou opúšťala len výnimočne. Z 10-ročného dievčatka medzičasom vyrástla mladá žena, ktorá napriek všetkému stále nestrácala svoju nádej. Ako sa neskôr vyjadrila v mnohých interview, prvé roky boli pre ňu mimoriadne náročné, neskôr však žila s myšlienkou, že sa jej jedného dňa podarí utiecť a splniť si svoje životné sny.

Konečne útek

Ten deň nakoniec prišiel 23. augusta 2006. Natascha práve umývala a vysávala auto svojho únoscu, keď Přiklopilovi zazvonil telefón. Zdvihol a keďže pre zvuk vysávača dobre nepočul odišiel. 18-ročná Natascha tento moment využila, nechala zapnutý vysávač a utiekla. Utekala cez ulicu, žiadala okolo idúcich o pomoc, tí jej však nevenovali žiadnu pozornosť. Nakoniec zaklopala na dvere 71-ročnej susedky, ktorej povedala, že sa volá Natascha Kampusch. Suseda zavolala políciu, ktorá k domu únoscu dorazila asi 20 minút po úteku.

O Nataschu sa následne postarala polícia a zdravotníci. Bola podvyživená, podľa záznamov vážila 48 kg, len o 3 viac ako v čase, keď ju Přiklopil uniesol. Za viac ako 8 rokov vyrástla len o 15 centimetrov. Polícia Nataschu identifikovala na základe opisu rodiny (jazva na tele), vzoriek DNA a v priestoroch Přiklopilovho domu objavili aj jej pas. Ten mala v osudný deň únosu pri sebe. V dome v obci Strasshof an der Nordbahn však nenašli samotného únoscu. Keď Přiklopil dotelefonoval a zistil, že Natascha utiekla, utiekol aj on sám. Skokom pod vlak spáchal samovraždu. Predtým sa so všetkým priznal svojmu najlepšiemu priateľovi, ktorý celé roky netušil, že Přiklopil v dome ukrýva unesené dievča.

Z darčekov sa stalo týranie

A prečo vlastne Přiklopil 10-ročné dievča uniesol? Podľa všetkého si chcel únosca vytvoriť dokonalého celoživotného spoločníka. Vzťah s uneseným dievčaťom sa v priebehu rokov dramaticky menil. Kým na začiatku mal Nataschu často obdarovávať darčekmi a hračkami, neskôr dievča v tínedžerskom veku psychicky aj fyzicky týral. Natascha sa počas 8 rokov opakovane pokúsila o samovraždu, napriek tomu bola potom ako sa dozvedela o smrti svojho únoscu smutná.

Svoj životný príbeh Natascha neskôr vyrozprávala v knihe s príznačným názvom 3 096 dní. Okrem 8 a pol roka v zajatí v knihe hovorí aj o svojom ťažkom detstve s matkou, ktorej nebolo cudzie fyzické násilie či o tom, ako sa vyrovnávala so svojou životnou situáciou po úteku. Príbeh bol pod rovnakým názvom aj sfilmovaný.

Natascha sa po úteku vrátila do normálneho života. Dokončila si školu, v rozhovore s reportérom britského The Guardian prezradila, že by si samú seba vedela predstaviť v profesii psychológa. Natascha sa dokonca stala vlastníčkou Přiklopilovho domu, v ktorom ju únosca roky držal v zajatí. Svoje rozhodnutie komentovala slovami, že takýmto spôsobom získala kontrolu nad svojou minulosťou a všetkým, čím si počas svojho väzenia musela prejsť.