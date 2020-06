Včelí hotel či noc v korunách stromov. 10 netradičných ubytovaní na Slovensku, ktoré ponúkajú unikátny zážitok

Nové tisícročie prinieslo do sveta cestovného ruchu zaujímavý trend. Mnohým turistom prestalo záležať na luxuse a službách, a namiesto pohodlných hotelov či penziónov začali vyhľadávať alternatívne formy ubytovania.



Vo svete sa tak najmä v poslednom desaťročí rozšíril trend zážitkovej formy ubytovania. Netradičné nocľahy návštevníkom ponúkajú pohodlie, okrem toho však aj niečo, čo v tradičnom ubytovaní nedostanú. Trend sa v posledných rokoch rozšíril aj na Slovensku, možností je tak v súčasnosti hneď niekoľko.

Včelí hotel

Banská Štiavnica patrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie cestovného ruchu na Slovensku. Zážitok z banského mesta môžete ešte znásobiť pobytom v netradičnom ubytovaní, akým je dozaista aj Včelí hotel. Viac ako ubytovanie je však Včelí hotel zážitok. A ešte terapia. V absolútnom tichu vám spravia spoločnosť tisíce včiel, ktorých prítomnosť má na ľudské zdravie mimoriadne priaznivé účinky. Vo Včelom hoteli sa môžete ubytovať na jednu noc, možný je však pobyt aj na 110 minút, počas ktorého sa už na vašom celkovom pohodlí prejavia priaznivé účinky apiterapie.

ForRest Glamping

Stany, ale tak trochu vlastne chatky. Pobyt v prírode, ale súčasne aj v dokonalom luxuse. Len minulý rok vznikol na Slovensku prvý koncept tzv. glamping ubytovania, teda luxusnej formy stanovania. Návštevníci tu síce zaplatia o poznanie viac ako počas tradičného kempovania, ubytovanie má však celkom iný rozmer. Areál Forrest Glamp sa nachádza v areáli bývalej školy v prírode pri známom štiavnickom tajchu Počúvadlo a poskytuje ubytovanie v 10 atypických chatkách s kapacitou 2 až 6 ľudí. Každá je pritom vybavená vlastnou kúpeľňou, spálňou a terasou so sedením, disponuje klímou a vykurovaním.

Kotydž

Banská Štiavnica do tretice a tentokrát už naposledy. Nemožno totiž zabudnúť na Kotydž, unikátnu drevenú chatku, ktorá sa nachádza len 5 minút chôdze od centra banského mesta zapísaného v zozname svetového dedičstva UNESCO. Kotydž ponúka útulné ubytovanie v prírode pre dve osoby s unikátnou presklennou stenou a výhľadom do lesa priamo z postele. Je vytvorená v koncepcii minimalizmu, napriek tomu tu človek nájde niekoľko knižiek, stolné hry, kávovar či dokonca premietačku na sledovanie obľúbeného filmu.

Wildhouse Donovaly

Aj na Donovaloch už pochopili, že časť ľudí vyhľadáva ubytovanie odlišné od hotelov, chát a penziónov. V obľúbenom centre cestovného ruchu na strednom Slovensku tak vznikol projekt Wildhouse, ktorý ponúka zážitkové ubytovanie v domoch v korunách stromov. Takéto domčeky sa tu nachádzajú hneď dva, oba uprostred lesa bez prístupovej cesty pre vaše auto, čo zážitok z pobytu v prírode ešte umocní. Každý z domov na strome poskytuje návštevníkom všetko, čo počas pobytu potrebujú, vrátane toalety priamo v objekte. Ubytovať v korunách stromov sa v každom domčeku môžu maximálne štyria hostia.

Folklórna Chyža

Ubytovanie pripomínajúce sedliacke domy staré niekoľko storočí. Takýto unikátny zážitok nájdete v Bojniciach a aby toho nebolo málo, tak len pár desiatok metrov od Bojnického zámku, na ktorý sa budete pozerať priamo z postele. V areáli Bojnického dvora totiž stoja dve Folklórne Chyže, jedinečné zážitkové ubytovanie, kde nenájdete žiadne Wi-Fi ani televízor. Namiesto toho si budete môcť dosýta užiť zaujímavý zážitok a najmä po zatvorení areálu spolu so západom Slnka absolútne súkromie s výhľadom na azda najkrajší zámok v našej krajine.

Oak Tree

Na Slovensku možno nájsť hneď niekoľko domov na stromoch podobným tým na Donovaloch. Jeden z prvých vyrástol už pred niekoľkými rokmi v Modre v obľúbenej rekreačnej oblasti Harmónia. Miestny stromodom si rodina postavila prvotne pre svoje deti a príbuzných, až neskôr sa o zaujímavý zážitok rozhodli podeliť aj s ostatnými. A tak na úpätí Malých Karpát vznikol unikátny koncept ubytovania vo výške 6 metrov nad zemou, ktorý navštívili už ľudia z 30 krajín sveta.

BeVan

Túžili ste vždy po roadtripe na štyroch kolesách bez toho, aby ste museli riešiť ešte aj ubytovanie? Sen si môžete splniť vďaka neštandardnému ubytovaniu BeVan, ktoré nájdete k dispozícii na službe Airbnb. BeVan je v podstate prerobená dodávka tak, aby ste v nej našli všetko, čo na správny roadtrip potrebujete. V aute nájdete manželskú posteľ, 75-litrovú nádrž s pitnou vodou, solárne panely či plynový sporák. BeVan je jednoducho spojenie minimalizmu s funkčnosťou, ktoré vám ponúkne totálnu slobodu.

Kapsulový hostel

Slovensko na tento typ ubytovania čakalo dlhé roky. V svetových metropolách patrí medzi obľúbené a často vyhľadávané alternatívy ku klasickým, vo väčšine prípadov podstatne drahším, hotelom. V Bratislave otvorili prvý kapsulový hostel len minulý rok. Nazýva sa Chors, nachádza sa v úplnom centre hlavného mesta a ponúka ubytovanie v netradičných uzatvárateľných kapsulách pre 2 osoby, ktorých na jednej izbe nájdete hneď niekoľko (4, 6, 8 a 10). Samozrejmosťou pobytu v kapsulách sú raňajky v cene v štýle All You Can Eat.

Skleník v Bratislave

Zaujímavou alternatívou k ubytovaniu v rušnom centre Bratislavy môže byť pre niektorých návštevníkov hlavného mesta pobyt v skleníku. Práve takýto typ ubytovania totiž nájdete na službe Airbnb. Majitelia domu sa rozhodli prerobiť svoju zimnú záhradu na netradičnú formu ubytovania, kde dnes ponúkajú hneď niekoľko izieb rôznych veľkostí. Počas návštevy Bratislavy tak stále ostávate v kontakte s prírodou aspoň takouto formou v zaujímavom zelenom ubytovaní.

Mníchov dvor

Zaujímavé ubytovanie nájdete aj v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica. Nazýva sa Mníchov dvor a ide o zrekonštruovaný 200 rokov starý dom, v ktorom však nájdete napríklad historickú kuchynku s dobovým zariadením po predkoch majiteľov nehnuteľnosti či klenbovú pivnicu z prvej polovice 19. storočia, ktorá je taktiež súčasťou ubytovania. Mníchov dvor je zaujímavou voľbou pre väčšie partie, ktoré vyhľadávajú podobný „historický zážitok“. Ubytovať sa tu totiž môže aj 12 hostí.