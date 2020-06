Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako sa kedysi žilo obyčajným ľuďom v podhradí hradov a zámkov na území Slovenska? Život to asi nebol dvakrát ľahký a ani príjemný. Všetko to pozitívne si však môžete dnes vyskúšať priamo v areáli Bojnického dvora. Vo folklórnej Chyži zažijete noc ako nikdy predtým.

Areál Bojnického dvora leží len pár desiatok metrov vzdialený od zrejme najkrajšieho zámku v našej krajine. Nájdete tu reštauráciu, kaviareň a niekoľko obchodíkov s tradičnými slovenskými suvenýrmi. Stoja tu však aj dva malé domčeky, Chyže, ako ich nazvala Zuzana Peniašková, ktorá tu v susedstve Bojnického zámku vytvorila jedinečné ubytovanie. Pobyt v Chyži vás vráti o niekoľko storočí do minulosti. Vôbec to však nebude nepríjemné. Práve naopak.

Ako Chyža vznikla

Najskôr bola jedna, dnes sú už Chyže dve. Unikátne ubytovanie v areáli Bojnického dvora neponúka luxus, na ktorý ste zvyknutí v hoteloch či penziónoch. Namiesto toho ponúka jedinečný zážitok v útulnom ubytovaní, kde sa počas noci môžete priamo z postele pozerať na rozžiarený Bojnický zámok. To všetko previazané s folklórnou tematikou, ktorá bola nosnou témou celého nápadu.

„Keďže som celé roky tancovala vo folklórnych súboroch po Slovensku a milujem cestovanie a zážitkové ubytovania, prečo by som jedno nevytvorila aj ja? V tom čase prišla príležitosť a to, že sa uvoľnil jeden domček v areáli Bojnického dvoraa. Potom to už išlo rýchlo. Vymaľovala som steny tradičnými slovenskými ornamentami, dali sa dnu dekorácie, posteľ a ubytovanie bolo na svete,“ hovorí o začiatkoch folklórnej Chyže Zuzana.

Televíziou je výhľad z okna

Televíziu ani WIFI v Chyžiach nehľadajte. Rovnako ani vodu, záchod či sprchu. Namiesto toho jedinečnú atmosféru folklórnej drevenice, jedinečné pohľady na Bojnický zámok a spoločne strávený čas. Celkom nové sociálne zariadenie vyhradené výlučne pre návštevníkov ubytovaných v Chyžiach sa nachádza len niekoľko krokov od samotného ubytovania. A pravý zážitok prichádza so západom slnka. Areál Bojnického dvora sa uzatvára, turisti aj obchodníci odchádzajú a ostávate len vy, Chyža, zámok a zvuky zvierat z neďalekej zoologickej záhrady.

„Zážitkové ubytovania majú už sami v sebe svoju pridanú hodnotu, človek občas potrebuje vypadnúť z toho bežného stereotypu a prísť niekam, kde vypne. Chyža je zameraná prevažne na mladých dobrodružných cestovateľov, ktorí sa neboja vyskúšať niečo nové, možno nie úplne so všetkým, čo by našli v normálnom hoteli, ale s tým sa musí rátať. Z oboch chýž je výhľad priamo na Bojnický zámok z postele. V tomto prípade si myslím, že žiadna WIFI ani TV rozhodne chýbať nebude,“ hovorí o svojom projekte Zuzana.

Folkórne Chyže v susedstve Bojnického zámku predstavujú jedinečnú voľbu pre zážitkový víkend na Hornej Nitre. Navštíviť môžete samotný zámok, zoologickú záhradu, obľúbenú vyhliadku Čajka či množstvo ďalších lokalít v tomto turistickom regióne. Ubytovanie v Chyžiach si môžete rezervovať prostredníctvom služieb Airbnb či Booking, za jednu noc zaplatíte od 45 eur, pričom termínov na aktuálnu letnú sezónu je stále dostatok.