Valia sa na nás mrazivé teploty, počasie sa zblázni: V tieto dni bude nepríjemne chladno, potom príde oteplenie

V posledných dňoch počasie na našom území evokovalo príjemné jarné dni a ľudia už pomaly začali zo šatníkov vyťahovať jarné oblečenie. Cez víkend bolo ešte v sobotu daždivo, no nedeľa bola pomerne teplá a slnečná. Dnes sme sa však zobudili do mrazivého rána, informuje iMeteo.sk.

Začiatok tohto týždňa bude ešte chladný, no v druhej polovici týždňa sa opäť oteplí. Aktuálne počasie na Slovensku ovplyvňuje tlaková níž, ktorá sa z Pobaltia presúva cez východné Poľsko až nad Ukrajinu. Najskôr pocítime prúdenie chladného vzduchu a to najmä v ranných hodinách. Do dnešného rána mrzlo takmer na celom Slovensku.

Mrazivé rána

V Skalnatom plese namerali -8,7 °C, vo Švedlári na východe Slovenska klesla teplota na -4,6 °C či v Turčianskych Tepliciach až na -4,5 °C. V rámci Slovenska bolo najchladnejšie na Lomnickom štíte, kde zaznamenali teplotu až -14,8 °C.

Po mrazivom ráne sa dnes teploty nebudú šplhať až tak vysoko. Maximá budú od +5 do +10 stupňov Celzia, no na severe rátajte s nižšími teplotami, miestami aj pod nulou. Dnes nás čaká premenlivá oblačnosť a miestami, najmä na severe prehánky. Od 500 m n. m. sa môžu na severe a aj v nižších polohách objaviť aj snehové zrážky, avšak snehu nebude toľko, aby sa vytvorila súvislá snehová pokrývka.

Aj nasledujúca noc a ráno budú mrazivé. Teploty sa budú pohybovať okolo -5 stupňov Celzia. Problémy môžu pocítiť najmä ovocinári, pretože hrozí, že by ovocné stromy mohli zamrznúť. Mnohé totiž už rozkvitli. Následne však chladnejšie teploty vystriedajú slnečné dni s nadpriemernými hodnotami. Ku koncu týždňa bude miestami aj okolo 16 stupňov.