Valí sa na nás snehová šarapata: Intenzita sneženie sa má ešte zdvojnásobiť, na tomto mieste sa očakáva 40 cm bielej periny

Pravá zima v podobe výdatného sneženia sa vrátila na Slovensko a to znamená, že najmenší môžu vyťahovať sánky a vodiči by mali byť na cestách mimoriadne obozretní. Možno niektorých z vás poteší, že takéto počasie by malo pretrvať až do pondelka.

Očakáva sa, že na severe našej krajiny má napadnúť biela prikrývka hrubá niekoľko desiatok centimetrov, avizuje iMeteo.

„Na severe krajiny sneží už niekoľko hodín a sneženie začína pokrývať predovšetkým oblasti Žilinského kraja. Vo večerných hodinách sa však intenzita sneženia zhruba zdvojnásobí, čo v niektorých oblastiach nášho územia prinesie aj snehovú kalamitu,“ upozorňuje portál o počasí.

Desiatky centimetrov snehu

Práve v Žilinskom kraji má napadnúť najviac snehu, konkrétne na Orave a Kysuciach.

iMeteo spomína až 40 centimetrov bielej nádielky. „Okolo 30 cm nového snehu by malo pripadnúť v oblasti Vysokých Tatier a Malej Fatry. V ďalších oblastiach Žilinského kraja by malo napadnúť okolo 20 cm snehu, pričom v najnižších polohách Žilinského kraja by malo napadnúť od 5 do 20 cm snehu,“ vysvetľuje.

Sneženie by na našom území nemalo ustať až do pondelka. Takže ak bývate v týchto častiach, vyťahujte lopaty, budete ich potrebovať.