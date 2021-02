Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by sa mohli vyrábať na Slovensku, štát už rokuje s farmafirmami

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by sa mohli vyrábať na Slovensku. Ako uviedol portál v Zdravotníctve.sk, štát už o tejto možnosti rokuje s farmafirmami. Aj keď slovenská spoločnosť Axon Neuroscience pracuje na vlastnej vakcíne proti vírusu SARS-CoV-2, k výsledku sa pravdepodobne nedostane tak skoro.

Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar konštatoval, že podľa medializovaných informácií slovenskí vedci vyvíjajúci vakcínu nedostali od štátu nejakú výraznejšiu podporu. To je podľa neho jeden z dôvodov, prečo tu výskum nenapreduje tak rýchlo, ako u premiantov v zahraničí. Šancou pre Slovensko by mohla byť dohoda so spoločnosťami, ktoré už vakcíny vyrábajú.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí pre portál v Zdravotníctve.sk potvrdil, že štát má eminentný záujem, aby sa na Slovensku vyrábali vakcíny od konzorcia Pfizer a BioNTech, ako aj od spoločnosti Moderna. Krajčí uviedol, že o tejto možnosti už štát rokuje. „Nebudem to viac konkretizovať, ale potvrdzujem, že máme eminentný záujem,“ doplnil.