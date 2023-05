Vagnerovci podľa ich šéfa Prigožina odchádzajú z Bachmutu. Dôvodom má byť spor s ruskou armádou

Ruská žoldnierska Vagnerova skupina začala vo štvrtok so sťahovaním svojich vojakov z pozícií vo východoukrajinskom meste Bachmut. Vyhlásil to šéf šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin, informuje vo štvrtok TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Prigožin to uviedol v najnovšej videonahrávke, ktorú zverejnil na sociálnych sieťach. Šéf vagnerovcov opakovane hrozil stiahnutím svojich vojakov z danej oblasti ešte pred jej dobytím. Dôvodom mal byť jeho spor s ruskou armádou a vojenským vedením pre údajne nedostatočné zásobovanie vagnerovcov muníciou.

PMC Wagner reportedly began the withdrawal of units from Bakhmut after statements from Prigozhin earlier that claimed the group needed reorganization and training. Lets see it they are actually moving out. pic.twitter.com/v7ftaS2NMJ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2023