V tomto by ste ho nečakali: Hviezda Game of Thrones sa objavila v slovenskom filme s Ibrahimom Maigom a Haberom

Kým sa z neho stal obávaný Night King v multiúspešnom fantasy seriáli Hra o tróny (Game of Thrones), objavoval sa Vladimír Furdík vo filmoch skôr ako kaskadér či choreograf bojových scén. O to väčšie prekvapenie pre fanúšikov kultu GoT bude jeho spozorovanie v niekoľkých scénach slovenského filmu Fontána pre Zuzanu 2. Práve v tom ho totiž môžete vidieť. Koho si tam zahral?

Samozrejme, nešlo o jeho prvú filmovú spoluprácu. Tých mal totiž Vladimír Furdík v roku 1993, teda v čase nakrúcania druhého dielu Fontány pre Zuzanu, za sebou už niekoľko. Spomenúť možno napríklad česko-slovenský historický seriál Štúrovci z roku 1991, ešte skôr, teda v roku 1986, pracoval na nemeckom filme Rozprávka o živej vode, ktorý bol jeho prvým zahraničným projektom a prelomom v kariére boli Traja mušketieri z dielne štúdia Disney v roku 1993.

Uznávaný kaskadér vo filme s Haberom

Uznávaný kaskadér, ktorého najväčšmi preslávila rola v Game of Thrones, no pracoval aj na hollywoodskych „bijákoch“ ako Prince of Persia, Múmia: Hrob dračieho cisára, Thor: Dark World a veľa ďalších, sa ale objavil aj v slávnom slovenskom filme Fontána pre Zuzanu 2. A práve toto možno niektorým jeho fanúšikom ušlo. Koho stvárnil?

V pokračovaní slávneho slovenského hudobného filmu okrem hlavnej hrdinky Zuzany (stvárňuje ju Eva Vejmělková) dostali priestor aj spevák Pavol Habera (kamionista Gogo) či Ibrahim Maiga (kamionista Vápno) a českí herci Helena Růžičková či Lucie Bílá.

No a keďže je celý dej filmu založený na príbehu o mafii a kamionistoch, niet pochýb, že Furdík si tu zahral jedného z vodičov kamiónov. Objavil sa hneď v niekoľkých záberoch a ak sa chcete presvedčiť sami, aký herecký výkon podal, snímku nájdete na streamovacej platforme VOYO.