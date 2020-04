V Stredozemnom mori objavili vraky lodí, ktoré by mohli prepísať históriu

Archeológovia našli vo východnom Stredozemnom mori staré vraky 12 lodí, z ktorých niektoré by podľa nich mohli prepísať históriu. Flotila helenistických, rímskych, skorých islamských a osmanských plavidiel z obdobia od tretieho storočia pred naším letopočtom až do 19. storočia nášho letopočtu sa nachádza dva kilometre pod vodou v oblasti Levantskej panvy.

Lode objavili tím z Enigma Shipwrecks Project (ESP) vedený britskými vedcami za pomoci špičkovej robotickej technológie ovládanej na diaľku. „Je to skutočne prielom, jeden z najneuveriteľnejších objavov v Stredomorí,“ opísal lode pre nedeľník The Observer riaditeľ Centre for East-West Maritime Exploration a archeológ z ESP Sean Kingsley.

Jedným z vrakov je osmanská obchodná loď zo 17. storočia, ktorá je podľa vedcov „absolútny kolos“

Plavidlo bolo také veľké, že by sa na jeho palubu zmestili dve lode normálnej veľkosti. V jeho vnútri sa nachádzali stovky artefaktov 14 kultúr a civilizácií, okrem iného napríklad najskorší čínsky porcelán, ktorý kedy získali z vraku v Stredomorí, maľované krčahy z Talianska alebo čierne korenie z Indie.

Podľa ESP loď odhalila predtým nepoznanú námornú obchodnú cestu, ktorá smerovala z Číny do Perzie, Červeného mora a východného Stredozemného mora. Potopila sa pravdepodobne okolo roku 1630, keď sa plavila z Egypta do Istanbulu.

Podľa Kingsleyho je osmanská loď ako časová kapsula, ktorá rozpráva príbeh o začiatkoch globalizovaného sveta.

„Objavený tovar a veci 14 kultúr a civilizácií, ktoré pochádzajú na jednej strane z Číny, Indie, Perzského zálivu a Červeného mora a na západe zo severnej Afriky, Talianska Španielska, Portugalska a Belgicka, sú pozoruhodne kozmopolitné pre predmodernú prepravu akejkoľvek éry. S dĺžkou 43 metrov a nákladom tisíc ton je to jeden z najúžasnejších príkladov námornej technológie a obchodu v akomkoľvek oceáne. Jej veľkosť sa zhoduje s rozsahom jej nákladov,“ vyjadril sa archeológ.

Podľa Stevena Valleryho, jedného z riaditeľov Enigmy, lode ležia v oblasti mimo teritória štátov. „Všetky pozostatky sme dôkladne zaznamenali s pomocou radu digitálnych fotografií, HD videa, fotomozaík a multilúčových sonarov. Pre vedu a podmorské bádanie sú tieto nálezy obrovským skokom vpred,“ uviedol. Posledná fáza práce ESP v teréne sa uskutočnila na konci roku 2015, pričom proces po vykopávkach pokračoval v priebehu ďalších rokov a zostal do súčasnosti nezverejnený.

Niektoré objavené artefakty sa nachádzajú na Cypre, odkiaľ výskumný tím pracoval. Vedci podľa Kingsleyho dúfajú, že raz bude celú zbierku vystavovať v rámci stálej výstavy niektoré veľké verejné múzeum.