V srdci Slovenska „pristálo“ UFO: Unikátnu atrakciu navštívite zadarmo, neďaleko si užijete saunu v prírode

Ako už iste viete, za unikátnymi zážitkami netreba cestovať vôbec ďaleko. Niekedy skutočne stačí lepšie sa porozhliadať napríklad aj vo vašom okrese či neďalekom okolí. Ak neveríte, možno vás o tom presvedčí aj táto zaujímavá inštalácia, ktorá sa nachádza nad obcou Dúbravica na strednom Slovensku.

Ak vám je Dúbravica známa, no netušíte odkiaľ, možno si spomeniete, keď vám pripomenieme unikátny chodník do neba alebo saunu v prírode. Zviditeľnili túto malú obec v okrese Banská Bystrica a za ich vznikom stojí projekt Periférne centrá. Mali by ste však vedieť, že spomínaný chodník je už minulosťou a na jeho mieste vyrástlo UFO.

Na kopci svieti UFO

Ak vás zaujíma, čo sa stalo s rebríkom, ktorý priťahoval zvedavých návštevníkov, bol deinštalovaný. Jeho vysoká popularita prekvapila aj autorov tejto atrakcie, no nič sa nedalo robiť a bezpečnosť návštevníkov bola prvoradá. Preto sa uchýlili k tomuto kroku. „Skratka do neba“ však žije dodnes v podobe množstva fotografií, ktoré si ľudia na rebríku, ktorý neviedol nikam, stihli zhotoviť.

To však neznamená, že už do Dúbravice nie je dôvod chodiť, práve naopak. Stále tu nájdete ďalšie zaujímavé inštalácie, ako napríklad aj UFO. Vidieť ho už z diaľky a pri prechádzke obcou je neprehliadnuteľné. Predtým sa nachádzalo uprostred obce, teraz je umiestnené na kopci, čím láka zvedavé pohľady ľudí. Vedie k nemu krátka prechádzka, ktorú zvládnete za pár minút.

Malá dedinka, veľa zážitkov

Ide o atrakciu, ktorá je zaujímavá zvonka, no po schodoch sa dostanete aj do jej vnútra. Ako sme sa pri našej návšteve presvedčili na vlastné oči — zaujme aj detských návštevníkov, ktorí sa tu môžu naplno vyhrať so svojou fantáziou.

Jej návštevu môžete spojiť s ďalšími zaujímavými objektmi, ktoré sa v Dúbravici nachádzajú. Napríklad s vyhliadkovou vežou, v ktorej dokonca môžete aj prespať a v jej blízkosti sa pohojdať na hojdačke s nádhernými výhľadmi. Alebo už spomínanú saunu, ktorá sa nachádza len kúsok od civilizácie, ale zároveň v pokojnom prírodnom prostredí.