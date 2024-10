V SNG mal prebehnúť audit, nový riaditeľ si zaň už zaplatil: K výsledkom sa nedá dostať, audítorská firma nemá zmluvu

Miloš Timko, ktorý sa začiatkom októbra stal novým riaditeľom Slovenskej národnej galérie (SNG), s ňou už mesiac pred nástupom do funkcie spolupracoval. Vykonával v nej audit. Timko sa pritom nikdy v minulosti nezaoberal kultúrou.

Audit bez dôkazov

Ako informuje portál Aktuality, nový šéf kultúrnej inštitúcie si už vyplatil tretinu sumy za zákazku. Audit svoj cieľ podľa jeho slov naplnil, jeho závery verejnosti ale nie sú známe.

Miloš Timko sa mal auditom chodu SNG zaoberať asi sto hodín. Ešte na začiatku októbra, keď do svojej funkcie nastupoval, tvrdil, že je už všetko vybavené. Portál upozorňuje na to, že v skutočnosti zrejme žiadny audit neprebehol. Ak by sa aj niečo také uskutočnilo, nie sú o tom dôkazy.

Aktuality tiež upozorňujú na to, že od začiatku októbra žiadali od kompetentných inštitúcií žiadosti o sprístupnenie informácií. K výsledkom auditu sa snažili dostať cez infožiadosť. Žiadne výsledky však neboli doručené.

Portálu sa však podarilo dostať k dokumentom pripravovaným v rámci kontroly, respektíve k dokumentom s komunikáciou o zadaní auditu pre „BDO“. BDO je známou audítorskou spoločnosťou, galéria s ňou však nemá žiadnu zmluvu.

„Spoločnosť BDO nedostala zo strany SNG požiadavku na poskytnutie cenovej ponuky pre výkon auditných služieb a rovnako tak nedostala zákazku na výkon auditných služieb alebo inú žiadosť pre výkon auditu zo strany SNG,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Ivana Némethová.

Vyfakturoval si tretinu sumy

Podľa jeho slov zo začiatku októbra audit splnil svoj cieľ. „Audit bol v podstate robený na základe požiadaviek predchádzajúceho generálneho riaditeľa, tie som v podstate naplnil a dostali sme sa k niečomu. Všetky závery už boli dané predchádzajúcemu generálnemu riaditeľovi. Všetko je už vybavené,“ povedal.

Aktuálne tvrdí, že ho od dokončenia kontroly zdržali povinnosti „hlavy“ galérie. „Za dva týždne bolo pripravené toľko materiálu, boli identifikované farebné veci, ktoré sa majú ďalej skúmať, ale už sa ďalej neskúmali, lebo audit už de facto skončil.“

Potvrdil, že si za prácu vyfakturoval tretinu sumy, na ktorej sa dohodol s galériou. „30. septembra zanikla pozícia audítora, lebo nemôžem sedieť na stoličke tu aj byť audítor.“

Timko mal kvôli auditu dokonca získať ubytovanie v galérii zadarmo. To mu poskytlo povolenie od Antona Bittnera, ktorý počas siedmich týždňov zastával funkciu riaditeľa SNG a aktuálne je šéfom národného múzea. Ubytovanie bolo Timkovi prisľúbené na celé obdobie jeho pôsobenia ako šéfa inštitúcie.

Okrem tohto jedného auditu majú v SNG prebiehať ešte ďalšie dva. Ministerstvo o nich neposkytuje žiadne informácie.