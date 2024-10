Martin Poliačik skončil v Globsecu, po neúspešných eurovoľbách má novú prácu: Takto vidí svoju politickú kariéru

Martin Poliačik, ktorý desať rokov pôsobil parlamente, predovšetkým za stranu SaS, patrí medzi pomerne známe tváre slovenskej politiky. V súčasnosti háji farby Progresívneho Slovenska a za stranu kandidoval v tohtoročných eurovoľbách.

Vďaka hlasom skončil na siedmom mieste a je prvým náhradníkom. Na jeho facebooku sa však objavila nová práca v nadácii Emile Foundation, čo bližšie priblížil vo vyjadrení pre interez. Ide o bývalú organizáciu s názvom Orphans Feeding Foundation, ktorú premenovali. „Táto organizácia sa vyše 10 rokov, od roku 2011, starala o deti v ťažkých životných situáciách v rôznych krajinách na svete, ale od vypuknutia plnoformátovej vojny, teda od februára 2022, sa v prvom rade sústreďuje na Ukrajinu,“ povedal Poliačik.

Nová práca

Organizácia podľa neho hľadá všetky možné spôsoby v rámci medzinárodného práva, aby sa unesené ukrajinské deti vrátili ku svojim rodičom. Jeho komunikácia s organizáciou sa začala minulý rok na konferencii v Kyjeve, kde stretol jednu zo zakladateliek. „Dohodli sme sa, že k nim nastúpim na pozíciu riaditeľa pre stratégie a partnerstvá, aby som im pomohol získavať medzinárodnú podporu pre program navrátenia detí.“

Na otázku, čo by urobil, ak by niektorý z jeho kolegov vypadol z europarlamentu a on by dostal pozvánku, povedal, že to momentálne nerieši. „Nečakám, že by niekto tak skoro z mojich kolegov/kolegýň vypadol, takže tú možnosť vnímam ako otvorenú.“ Myslí si však, že tieto dve práce sa nevylučujú a skúsenosti z nadácie by vedel zúročiť aj v Bruseli.

Martin Poliačik zároveň nevylúčil ani svoju kandidatúru v jednej z nadchádzajúcich volieb. „Som teraz v stave, že mám čo robiť,“ dodal, no prípadnej ponuke je otvorený. Poliaček do januára pôsobil ako zástupca riaditeľky pobočky organizácie Globsec v Kyjeve, kvôli kandidatúre v eurovoľbách sa ale musel tejto pozície vzdať. „Ja som v Globsecu ostal na pozícii associated fellow, takže stále v Globsecu nejakým spôsobom pôsobím,“ dodal.

Nadácia Emile Foundation podporuje deti a zraniteľných ľudí na celom svete. „Veríme, že všetky deti by mali dostať príležitosť vzdelávať sa a rásť rovnako, bez ohľadu na ich pôvod, rodinnú situáciu alebo geopolitické prostredie,“ píše sa na jej webe. Pri výbere názvu sa inšpirovala fiktívnou postavou z knihy francúzskeho filozofa Jeana Jacquesa Rousseaua „Emile alebo o výchove“, v ktorej zakladatelia našli zásady, ktorými sa riadia.