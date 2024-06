V RTVS si prelepili ústa čiernou páskou: Čoskoro dôjde k únosu verejnoprávnosti a obmedzeniu slobody slova

Parlament by mal o zákone o STVR začať rokovať vo štvrtok 20. júna a schváliť ho môže už v utorok na budúci týždeň. Nepomohol štrajk zamestnancov a zamestnankýň, protesty a ani výzvy opozície či štrajkového výboru na diskusiu. Na utorok 18. júna bolo zvolané mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, to skončilo bojkotom vládnych poslancov aj samotnej ministerky kultúry.

Zamestnanci a zamestnankyne sa aj päť minút pred dvanástou snažia zatlačiť na vládu a bojovať za zachovanie verejnoprávnosti RTVS bez cenzúry a bez vplyvu štátu. Na sociálnej sieti zverejnili video, na ktorom si postupne prelepili ústa a vyzvali všetkých ľudí, ktorým záleží na slobodnej žurnalistike, aby tak urobili tiež.

Chcú ich umlčať

„Umlčanie RTVS sa blíži. Už zajtra by mal parlament rokovať o zákone, ktorý telerozhlas zruší. Udeje sa to bez skutočnej snahy o skvalitnenie vysielania, naopak s účelom kontrolovať obsah. Ak zákon prejde, politici verejnosti ukážu, že ak sa im nepáči vysielanie, bezostyšne doň môžu zasiahnuť – čo je jasná hrozba nielen pre nezávislosť verejnoprávnej inštitúcie, pre slobodu médií na Slovensku, ale aj pre demokraciu ako takú,“ napísali k videu.

Na ňom vystúpili rôzne známe aj menej známe tváre RTVS, napríklad Marta Jančkárová alebo Kristína Chrenková, ktoré majú ústa prelepené čiernou páskou na znak toho, že sa ich vládna moc snaží umlčať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Soňa Weissová (@sona_weissova)

„Chceme slobodne informovať a záleží nám aj na vašom slobodnom prístupe k informáciám. Nechceme sa nechať umlčať, ale hrozí to. My nie sme len novinári, ktorí pripravujú spravodajstvo v rozhlase, televízii, na webe a sociálnych sieťach. Niektoré tváre a hlasy poznáte už roky, iné sú menej známe alebo ich nepoznáte vôbec. Všetci sme dušou vysielania, dávame mu dlhé roky myšlienku aj formu. Každý robíme niečo iné, no spája nás láska k našej práci,“ odkazujú.

V spoločnom videu okrem toho upozorňujú na obavu z toho, že čoskoro dôjde k únosu verejnoprávnosti a obmedzeniu slobody slova na Slovensku. Politici si podľa nich chcú zákonom o STVR otvoriť cestu k ľahšiemu ovládnutiu vysielania.

„My nevysielame len pre časť obyvateľov. My vysielame pre vás všetkých a chceme, aby to tak zostalo. Slovensko práve teraz, v čase najväčších kríz potrebuje spoľahlivý a od akejkoľvek politickej moci nezávislý zdroj informácií. Potrebujeme silnú RTVS, musí byť pre všetkých. Chceme slobodné médiá,“ uzatvárajú svoj odkaz.

