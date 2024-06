Mimoriadne rokovanie o RTVS nebolo: Neprišli vládni poslanci ani ministerka. „Našli sme dohodu a tá platí,“ hovorí Michelko

Opozícia na čele so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) minulý týždeň iniciovala zvolanie mimoriadneho rokovania Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Malo sa na nej diskutovať o situácii v RTVS. Predseda parlamentného výboru Roman Michelko (SNS) potvrdil, že mimoriadne rokovanie v zmysle rokovacieho poriadku zvolá, malo sa konať v utorok 18. júna.

Pozvaní boli členovia štrajkového výboru za zamestnancov verejnoprávneho RTVS, generálny riaditeľ, zúčastniť sa ho mala aj ministerka kultúru Martina Šimkovičová. Mediálny výbor ale nebol uznášaniaschopný. Vládna koalícia ho bojkotovala, informuje RTVS.

Nechcú diskusiu

Štrajkový výbor RTVS aj opozícia na zasadnutie prišli. Ich cieľom bolo dosiahnuť diskusiu o zmenách v RTVS.

„Išli sme sem s očakávaním, že budeme viesť diskusiu k ešte prebiehajúcemu návrhu zákona v parlamente k tomu legislatívnemu procesu, že sa tu stretneme s celým výborom, ktorý nás vypočuje a budeme môcť predniesť obavy zamestnancov,“ povedal šéfdramaturg digitálnych programových služieb SRo Tomáš Bartonek.

Stoličky koaličných členov výboru, rovnako aj miesto, na ktoré mala zasadnúť šéfka kultúry, ale zostali prázdne.

Podľa Michelka ide o štandardný nástroj parlamentného boja, teda obštrukciu. Niektorí členovia podľa neho mali súbeh iných výborov, iní sa verejne ospravedlnili.

„Pravdepodobne si to ministerka vyhodnotila tak, že výbor bude aj neuznášaniaschopný a teda nie je relevantné, aby diskutoval,“ hájil rozhodnutie zástupcov vlády Roberta Fica.

Člen výboru pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SSD) sa vyjadril, že nevidí ani jeden jediný dôvod na to, aby sa bavili o tom, čo by bolo keby. Televízia je podľa neho v takom stave, že ak by teraz prestala vysielať, takmer nikto by si to nevšimol.

Aj keď výbor nemohol pre bojkot oficiálne rokovať, došlo aspoň k neformálnej diskusii.

„Keď váš šéf a predseda povie, že chce štátnu televíziu a že má štát rozhodovať o tom, čo sa deje v televízii a v rozhlase, ktoré si štát platí, tak vy sa toho nebojíte, že sa to bude diať? My sa toho nemáme báť, keď toto hovorí?“ pýtala sa členka štrajkového výboru RTVS.

Michelko uviedol, že dohoda o zmenách v RTVS sa nehľadala ľahko, ale keď už sa našla, tak jednoducho platí. Poslanec tvrdí, že zákon by mohol byť účinný už od začiatku júla.

Parlament by mal o zákone o STVR začať rokovať vo štvrtok 20. júna. Zákon by mohol byť schválený už v utorok na budúci týždeň. Štrajkový výbor však plánuje navštíviť Prezidentský palác a žiadať prezidenta Petra Pellegriniho, aby zákon vetoval.