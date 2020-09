V Novom Mexiku riešia znepokojivú záhadu. Masovo tu hynú státisíce sťahovavých vtákov

Vedci zaznamenali mimoriadne znepokojivý jav, v oblasti Nového Mexika zahynuli už tisícky migrujúcich vtákov. Odborníci sa obávajú, že čoskoro môžu byť tieto čísla oveľa vyššie.

Portál Las Cruces Sun News informuje o desivom jave, v posledných týždňoch totiž ornitológovia a biológovia zaznamenali masový úhyn migrujúceho vtáctva. Mŕtve telá boli objavené naprieč celým územím Nového Mexika. Navyše, nejde o izolované náhodné úmrtia, ako píše portál Science Alert, mŕtvych vtákov sú tisícky, ba možno aj milióny.

Prvé úmrtia sa začali objavovať ešte v auguste, pričom skupiny mŕtvych vtákov našli ornitológovia aj v oblastiach Doña Ana County, Jemez Pueblo, Roswell, či Socorro. Prípady sú hlásené aj z Texasu, Colorada či z Arizony.

Medzi uhynutými vtákmi sa nachádzali najmä lastovičky, tyranovce či mlynárky. Prostredníctvom príspevku na Twitteri ekologička Allison Salas informuje, že za úhyn je zrejme zodpovedný studený front, ale aj masívne požiare a husté mračná dymu, ktoré Ameriku sužujú. Následkom týchto vplyvov boli zrejme migračné vzorce vtáctva narušené. Vtáky sa mohli vyplašiť a vybrať sa na cestu skôr, ako by mali. Navyše, v preletovej dráhe, ktorej súčasťou je aj púšť Chihuahua, je len málo zdrojov vody a potravy, čo taktiež mohlo k úhynu prispieť.

HUNDREDS of dead birds have been reported throughout the state of New Mexico over the past two weeks or so. Please read this thread and retweet! (1/9) #TeamBird #avian #ecology #conservation #migration #extinction pic.twitter.com/8vyyVxjssK

— Allison Salas (@salasphorus) September 13, 2020