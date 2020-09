Samica pytóna v zoo nakládla vajíčka. Avšak už 15 rokov pri nej nebol žiadny samec

V dome plazov v zoologickej záhrade v americkom Saint Louis došlo ku kurióznemu incidentu. Samica pytóna kráľovského nakládla vajcia. Na tom by nebolo nič zvláštne, avšak úlohu tu zohrávajú dve podivné skutočnosti. Jednou je vysoký vek samice a druhou, závažnejšou, je to, že samica už 15 rokov nebola so žiadnym samcom.

Zoo v Saint Louis v štáte Missouri oznámila, že ošetrovatelia boli poriadne prekvapení, keď zistili, že stará, až 65-ročná samica pytóna kráľovského nakládla 7 vajíčok. To je mimoriadne neobvyklé u takého starého hada, no ešte viac ich prekvapila skutočnosť, že samica nebola so samcom v kontakte už 15 rokov, uvádza portál IFL Science.

Najstarší opísaný prípad

Tento druh pytóna pochádza z trávnatých stepí strednej a západnej Afriky. V zajatí sa v priemere dožíva 30 rokov, takže táto samica je výnimočne stará. A navyše dokázala naklásť vajíčka.

Podľa manažéra herpetológie v zoo je to najstarší had v histórii v súvislosti s opísaným kladením vajíčok.

Dve vysvetlenia

Niektoré plazy si dokážu uchovávať spermie na oneskorené oplodnenie. To im môže pomôcť byť gravidnými v príhodnejšom čase a zvýšiť tak šancu, aby ich potomstvo mohlo dosiahnuť dospelosť.

Druhá možnosť je partenogenéza. Ide o proces, pri ktorom príde k oplodneniu aj bez pričinenia samca. Aj u plazov je tento proces pomerne vzácny, keďže zvyčajne je pozorovaný u bezstavovcov. U cicavcov zatiaľ pozorovaný nebol.

Partenogenéza je užitočná v prípade, ak samica dlhý čas nepríde do styku so samcom. Vo všeobecnosti tento proces ale nie je taký výhodný ako klasické rozmnožovanie, keďže môže viesť k nízkej genetickej variácii.

Zoo teraz čaká úloha zistiť, akým spôsobom sa samica pytóna stala gravidnou. To sa bude dať overiť až po vyliahnutí vajec a analýzou ich DNA. V prípade, ak by sa samica roznožila bezpohlavne, bude to jasne viditeľné v DNA kóde.