V nemocniciach je 500 pacientov, pozitivita stúpa. Polícia navštevuje hoaxerov doma, preveruje ich statusy

Na Slovensku v nedeľu (26.9) pribudlo 121 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 1518 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 408 609 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 721 027 ľudí. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. Počet hospitalizovaných sa nezvýšil, v nemocniciach je 500 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 596. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb a to o 381, momentálne ich je 2 439 418.

Ministerstvo zdravotníctva SR doplnilo, že najviac pozitívne testovaných PCR testami bolo v Bratislavskom kraji (32), nasledujú Trenčiansky (20), Banskobystrický (17), Žilinský (17), Košický (13), Nitriansky (12), Prešovský (8) a Trnavský kraj (2). Čo sa týka antigénového testovania, pribudlo 194 pozitívnych, ukončených bolo 10 191 testov.

Spomedzi hospitalizovaných pritom nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných 83,45 % ľudí. Na JIS je 54 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 45 ľudí.

Polícia navštívila hoaxera Martina doma

V niektorých prípadoch policajti navštevujú autorov statusov a komentárov aj doma. Záleží to od závažnosti činu, ktorého sa mohli dopustiť. V tomto prípade ide o Martina, ktorý keď pred dverami zbadal políciu už taký odvážny ako na internete nebol. Podľa komentáru užívateľ s účtom pod názvom “Martin Fiodor Fidermák” vie “minimálne o 4 prípadoch len z môjho okruhu, ktorým napísali Covid, aj keď boli dlhodobo chorý”.

To by znamenalo, že niekto úmyselne falšuje úmrtné listy a teda úradnú listinu. Samozrejme podľa tvorcu komentáru je to kvôli tomu, aby umelo navýšil počet obetí koronavírusu. Osoba teda zomrela napríklad na infarkt alebo rakovinu, no “niekto” to zmenil na Covid. Následne sa do celého prípadu “našťastie” obuli príbuzní, ktorí to v žiadnom prípade nechceli dopustiť.

Keďže podľa § 352 sa niekto mohol dopustiť trestného činu Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, nechceli sme v žiadnom prípade dopustiť, aby sa Martin dopustil neoznámenia trestného činu podľa § 340 a sám by tak možno mohol skončiť za mrežami.

Aj preto Martina navštívila polícia. Ako informujú policajti, okrem toho, že bol poriadne prekvapený, zároveň z neho vypadlo toto: “Autor príspevku uviedol, že o tom len počul, žiadnymi relevantnými informáciami či dokumentmi, ktoré by toto tvrdenie potvrdzovali nedisponuje a nevie uviesť.” Takže je to len ďalší hrdina na internete, nikto úmyselne úradné listiny nefalšoval.