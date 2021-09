Covid automat analytikov ukazuje už 9 čiernych okresov. S poklesom nakazených nerátajte tak skoro

Podľa najnovšej analýzy, ktorá sa opiera o počty (incidenciu) pozitívnych prípadov z PCR+AG testov za 7dní na 100-tisíc obyvateľov vyzerá mapa COVID automatu ako čierno-bordovo-červené more. Posledné dni analytici upozorňujú na to, že na severe Slovenska sa opakuje scenár z jesene minulého roka, kvôli delta variantu však prišiel oveľa skôr.

Analytici uverejnili mapu, ktorá ráta už aj s čiernymi okresmi, aj keď v oficiálnej mape, ktorú každý týždeň schvaľuje vláda ešte čierne okresy nemáme. Platný COVID automat totiž ráta len s pozitívnymi PCR testami a najnovšie sa prihliada aj na nakazené deti.

Lídrom je Bardejov

Podľa analytikov je lídrom Bardejov s 427 pozitívnymi prípadmi a nasledujú ho Svidník a Stará Ľubovňa. Dobre na tom nie je ani sever Slovenska, tam sú na tom najhoršie Kysuce, Orava a okolie Žiliny. Najlepšie je na tom Hlohovec a Bratislava, kde je nad 50 rokov zaočkovaných už 75 % a tak získali 2 žolíkov.

To znamená, že pri ďalšom budúcotýždňovom hodnotení sa zoberie do úvahy prípadný posun o dva stupne. To znamená, že ak bude pre Bratislavský kraj vychádzať bordová farba, vďaka zaočkovanosti bude región oranžový. Alebo ak bude región vychádzať ako červený, tak môže preskočiť až do zelenej farby.

Analytici už pred časom upozornili na chybovosť automatu a aj na našu zlú taktiku. Automat má jeden veľký problém a to pomalý prechod na inú farbu a to aj smerom do horšej alebo smerom k lepšej. Upozorňujú aj na to, že delta má fázový postup. Podľa analytikov je dobrou správou, že variant prichádza do určitej oblasti a po určitom časovom limite zase mizne.

“Slovensku pomôže jedine riešenie ohnísk, hyperohnísk a okamžite. Inak bude Slovensko na prelome septembra a októbra fialovo-čierne s červenou Bratislavou,” napísali nedávno analytici.

V relácii TA3 tiež analytik Ivan Bošňák odpovedal na otázku, kedy očakáva pokles prípadov nakazených koronavírusom. Spolu s profesorom Krčmérym sa zhodli, že nižšie čísla uvidíme až v zime. To znamená, že vrchol epidémie bude zdĺhavejší a krivka nepôjde strmo dole, skôr to bude pozvolna. Najviac prípadov sa očakáva ku koncu októbra a na začiatku novembra. Vtedy bude aj najviac pacientov v nemocniciach.

Najdôležitejšie stále ostáva očkovanie a dodržiavanie základných protiepidemických pravidiel ako nosenie rúška, odstup a dezinfekcia rúk.