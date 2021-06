V Litve vznikol portál ako zo sci-fi filmu. Prepája Vilnius s poľským mestom, hlavnou ideou je spojiť ľudí

Aj vy ste mali počas pandémie túžbu teleportovať sa na iné miesto vo svete? Vilnius pre obyvateľov aj turistov predstavil futuristický portál, ktorý umožní každému v reálnom čase nadviazať kontakt s obyvateľmi poľského mestečka Lublin. Podobný portál nájdete aj v Lubline a ľudia sa tak môžu navzájom spojiť.

Skvelá myšlienka, ktorá si svoju popularitu získala najmä kvôli rôznym pandemickým opatreniam, kvôli ktorým nemôžeme cestovať. Ak by vzniklo takýchto portálov viac, mohli by sme takto “cestovať” do rôznych miest v Európe aj vo svete. Portál vyzerá klasicky, ako vo filmoch, kde sa hlavní hrdinovia teleportujú do iného sveta, uvádza sa v tlačovej správe hlavného mesta. Je kruhovitého tvaru aby pripomínal uznávaný symbol sci-fi a je v ňom nainštalovaná veľká obrazovka a kamery, vďaka ktorým sa obidvoma smermi prenáša živé video, a to vďaka internetovému prenosu.

Portál bude na mieste 5 rokov

Vo Vilniuse sa táto projekcia nachádza od 26. mája a našli by ste ju na námestí vlakovej stanice. Na mieste bude celých 5 rokov. Podľa tvorcov je portál akýsi virtuálny most na urýchlenie komunikácie, spájanie rôznych komunít a kultúr.

„Ľudstvo čelí mnohým potenciálne smrteľným výzvam; či už je to sociálna polarizácia, zmena podnebia alebo ekonomické problémy. Ak sa však pozrieme pozorne, netrpíme nedostatkom brilantných vedcov, aktivistov, vodcov, vedomostí alebo technológií. Je to tribalizmus, nedostatok empatie a úzke vnímanie sveta, ktoré sa často obmedzuje na naše národné hranice, “ hovorí Benediktas Gylys, prezident Nadácie Benediktas Gylys a iniciátor myšlienky PORTAL.

„Preto sme sa rozhodli uviesť myšlienku PORTAL do života – je to most, ktorý zjednocuje a výzva povzniesť sa nad predsudky a nezhody, ktoré patria minulosti. Je to pozvánka povzniesť sa nad ilúziu nás a ich, “ dodal.

Čoskoro aj v ďalších mestách

Logistika projektu však bola zložitá. Tvorcovia využili špecifické znalosti a technológie, k dispozícii bol multifunkčný tím ľudí. Riešili sa dizajn aj 3D modelovanie. Nejde však o jednorazový projekt. Organizátori plánujú v blízkej budúcnosti ďalšie prepojenie miest pomocou desiatok portálov po celej Európe a po celom svete. Cieľom je zapojiť rôzne komunity, podporiť verejné dianie a spojiť obyvateľov a kultúry. Možno sa jedného portálu dočkáme aj na Slovensku, kto vie.