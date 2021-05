Čína chce postaviť 13-tisíc kilometrov dlhú železnicu idúcu aj pod morom. Cieľom je prepojenie s USA

Kým na Slovensku vlaky patria svojou výbavou, stavom a rýchlosťou stále do 20. storočia, napríklad v takej Číne je to zásadne iné. Táto krajina má v súčasnosti jednu z najrozsiahlejších a najpôsobivejších vysokorýchlostných železničných sietí a nezdá sa, že by s ich výstavbou plánovali spomaľovať. Teraz sa Čína pozerá ešte ďalej a uvažuje sa spojiť železnicou s americkým kontinentom.

Projekt za 200 miliárd

Čína by veľmi rada mala vysokorýchlostný vlak, ktorý by premával po 13-tisíc kilometrov dlhej trati, štartujúci z pevninskej Číny a končiaci v USA, píše portál IFL Science. Trať by mala z Číny prechádzať do Ruska, potom popod more cez Beringov prieliv na Aljašku, z nej do Kanady a potom do USA, uvádza sa v zverejnenej správe. Cena takého projektu? Ohromujúci 200 miliárd dolárov.

V skutočnosti sa plány takéhoto návrhu objavili už roku 2014. Železnica by prepojila Činu, Rusko, Kanadu a USA a bola by určite veľkým prínosom pre obchodný, turistický či ekonomický rozmach. Tunel popod Beringov prieliv by však musel byť 4-krát dlhší ako Eurotunel a oveľa väčší. Údajne sa v roku 2014 začali aj rokovania s Ruskom.

Čína už chystá niečo takéto v malom

Uskutočniteľnosť takéhoto projektu znie síce utopicky, avšak Čína by to dokázať mohla. V roku 2018 sa v Číne schválila výstavba trasy železnice, ktorá zahŕňa aj podmorský úsek dlhý 16,2 kilometra. Vlak na trati by mal byť typu Maglev, ktorý sa vďaka magnetom vznáša nad dráhou. Aj keď tento tunel by bol kratší, Číňania by ho mohli poňať ako testovací projekt, či by to zvládli aj vo väčšom meradle.

Trať by bola zaujímavá pre všetky zapojené národy. USA má síce veľmi rozsiahlu železničnú sieť, no napríklad oproti Číňanom zaostáva v modernizácii a inovácii. Tento projekt by to mohol zmeniť.

Množstvo prekážok

Stavba trate Čína-Rusko-Kanada-USA síce znie mimoriadne pôsobivo, naráža však na množstvo prekážok. Okrem veľkého množstva potrebných financií je potrebná aj spoločná ochota riešenia takéhoto projektu, pričom je známe, že Čína, Rusko a USA nie vždy majú rovnaké svetové názory. Navyše analytici hovoria aj o zbytočnosti projektu, keďže letecká či lodná doprava je lacnejšou alternatívou. Ak však príde v budúcnosti k výstavbe takéhoto niečoho, bude to znamenať najväčší a najdrahší svetový megaprojekt a bude mimoriadne zaujímavé sledovať, ako sa bude vyvíjať. Nateraz však o takomto niečom môžeme iba snívať.