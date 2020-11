V Japonsku spozorovali na oblohe nezvyčajne žiariaci úkaz. Ohnivá guľa zrejme dopadla na Zem

Japonské médiá a sociálne siete zaplavili správy o jasne žiariacom meteore, ktorý osvetlil oblohu nad západným a stredným Japonskom. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Mnohí svedkovia zo západných častí krajiny hlásili, že na nočnej oblohe videli vzácny svetelný úkaz. Objekt vstúpil do atmosféry v nedeľu. Televízia NHK uviedla, že svojimi kamerami zachytila ohnivú guľu v prefektúrach Aiči či Mie v strednej časti Japonska. Podľa denníka Asahi v prístavnom meste Nagoja žiaril meteor tak jasne ako Mesiac v splne.

People across wide areas of Japan were treated to a spectacular light show in the early hours of Sunday, thanks to what is believed to be a meteor. pic.twitter.com/r0HfI082SK

