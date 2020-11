Z vesmíru k nám opäť prichádza záhadný signál. Astronómom sa podarilo získať dôkaz o jeho pôvode

Robili teda všetko pre to, aby zistili, odkiaľ signál prišiel a čo ho spôsobilo. Zdá sa, že prichádza zo zdroja, ktorý sa nachádza priamo v našej galaxii.

Prvý signál, teda krátky, no intenzívny rádiový záblesk (známy ako fast radio burst – FRB), sa vedcom podarilo zaznamenať už pred viac ako desaťročím. Ako prví FRB signál zachytili v roku 2007 Duncan Lorimer a jeho študent David Narkevic. FRB signál trval menej ako 5 milisekúnd a prichádzal zo vzdialeného miesta niekde mimo našej galaxie.

Odvtedy sa signál objavil len niekoľkokrát a vždy len na zlomok sekundy, píše portál Unilad. Vedcov tento jav nesmierne fascinuje, zatiaľ sa im ho však objasniť nepodarilo. Zdá sa však, že konečne sa im podarilo dostať o krok bližšie k vysvetleniu. Ako totiž informuje portál Astronomer´s Telegram, odborníci sa nazdávajú, že zdroj FRB signálu, ktorý dostal pomenovanie FRB 200428, sa nachádza niekde v našej galaxii.

Tri nezávislé štúdie uverejnené v časopise Nature toto tvrdenie potvrdzujú a informujú o tom, že signál pochádza zrejme z magnetaru, teda z vysoko magnetickej neutrónovej hviezdy vzdialenej od Zeme približne 30 000 svetelných rokov. Získať akékoľvek informácie o týchto signáloch je mimoriadne náročné, aj ten posledný, ktorý sa vedcom podarilo zachytiť, totiž trval len milisekundu. Ako však informuje portál The Guardian, ide zatiaľ o najjasnejší dôkaz o pôvode FRB signálov, aký sa kedy vedcom podarilo získať.

In April 2020, @NASA missions helped establish that the first fast radio burst seen within our Milky Way galaxy came from a magnetar. A magnetar is a type of isolated neutron star with city-sized remains of a star many times more massive than our Sun. https://t.co/eA8WmYUJlk pic.twitter.com/VM4higtI6J

— NASA Universe (@NASAUniverse) November 4, 2020