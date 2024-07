V hoteli vo Viedni našli telo nebohého Slováka. Mal byť zavraždený, páchateľ je stále na úteku

Portál Topky informuje o mužovi zo Slovenska, ktorého našli v stredu ráno (24. 7.) v hotelovej izbe vo Viedni bez známok života. Muž mal mať podľa polície ťažké zranenia po úderoch tupým predmetom. Zranenia boli nezlučiteľné so životom. Obeťou má byť podľa portálu 29-ročný Slovák. Mala ho zabiť tupá rana do lebky, ktorú mu mal udeliť páchateľ, ktorý je stále na úteku. Nevládneho Slováka našiel kolega z práce, ktorý ho prišiel do hotelovej izby skontrolovať, keďže sa nedostavil do práce.

Správu budeme aktualizovať.