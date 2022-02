V dopingovej afére mladej krasokorčuliarky ukazujú dôkazy jasným smerom. Rusko tvrdí, že v tom nemá prsty

Dopingová kauza, do ktorej sa zamotala Kamila Valijevová, sa denne rozrastá o nové poznatky. Tentokrát vyšetrovanie odhalilo použitie troch podporných látok, pričom dve z nich nemajú podliehať žiadnemu zákazu.

Ruská reprezentantka v krasokorčuľovaní má len 15 rokov, no na olympiáde v čínskom Pekingu patrí medzi absolútne líderky. Aj keď sú výkony mladej Valijevovej perfektné, jej meno obletelo svet z iných dôvodov. V jej tele sa po testoch zistila prítomnosť TMZ, teda lieku, ktorý sa využíva pri liečbe angíny či ischemickej choroby srdca.

Medzinárodný olympijský výbor to prešetrí

Počas minulého týždňa, iba deň po triumfe Rusov v tímovej súťaži, totiž antidopingové laboratórium vo švédskom Štokholme potvrdilo, že Valijevová mala pozitívny test na zakázanú látku trimetazidín vo vzorke odobratej ešte 25. decembra 2021.

Nasledovali dlhé dni právnych analýz, výsledkom ktorých je skutočnosť, že mladá krasokorčuliarka môže pod piatimi kruhmi v Pekingu ďalej súťažiť.

Ak sa však dostane na pódium, medailový ceremoniál sa konať nebude. Po skončení ZOH prebehne dôkladné vyšetrenie tohto prípadu a až po jeho rozuzlení chce Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozdeliť cenné kovy.

Rusko sa od škandálu dištancuje

Rusko rázne popiera, že by viedlo štátom podporovaný dopingový program. Kvôli predchádzajúcemu porušeniu pravidiel však musia ruskí športovci na zimných olympijských hrách súťažiť bez svojej vlajky či hymny. Trest, ktorý im bol udelený po dopingovej afére v Soči, platí do decembra tohto roka, písali sme na začiatku kauzy.

Dve z troch látok ani nie sú zakázané

Kamila Valijevová použila podľa Športového arbitrážneho súdu 3 látky na podporu výkonu, ktoré sa však okrem toho používajú aj liečbu srdcových ochorení. Dve z týchto látok sú Hypoxín a L-Karnitín, ktorých aplikácia však nie je zakázaná, píše CNN.

Americká antidopingová agentúra sa v roku 2017 pokúšala o zákaz látky Hypoxín z dôvodu, že pomáha k zvýšeniu výkonu, no tento návrh neprešiel. Valijevovej bolo po dopingových testoch zistených 2,1 nanogramu na mililiter látky, čo podľa šéfa americkej antidopingovej agentúry Travisa Tygarta, nie je ani dostatočne vysoká hodnota na to, aby sa to muselo posudzovať.

Tygart sa však vrátil k otázke, ako sa mladá olympionička vôbec k týmto látkam dostala. Po tom, čo bol povolaný na dokumentáciu a prešetrenie škandálu, sa totiž vyjadril, že tieto látky sa v tele mladej športovkyne objavili úmyselným použitím.

„Predstavte si, že máte tu 15-ročné dievča. Odkiaľ by si sama nazbierala ako financie, tak znalosti o týchto podporných látkach, ktoré by cielene mohla použiť na zvýšenie výkonu a redukciu únavy a dýchavičnosti? Je teda určite jasné, že Kamila sa k týmto látkam dostala úmyselne za cieľom zvýšenia výkonu,“ načal Tagart vo svojom prehlásení.

Tygart má jasné stanovisko

Aj keď bude tento prípad ešte hodnotiť MOV, Travis Tygart z americkej dopingovej agentúry má takmer jasné stanovisko.

„Ani na chvíľu by som si nemyslel, že Kamila sa k tým látkam dostala bez cudzej pomoci. Nejde ani tak o tie financie, ako o vedomosť či spôsob zháňania troch látok. Požila tri látky, čím chceli vyskúšať tri cesty, ktoré sú v podstate rovnaké – zvýšenie výkonu a znížene únavy,“ dodal Tygart.

Kamila zatiaľ vedie

Stále iba 15-ročná sólistka z tímu Ruského olympijského výboru (ROC) je najväčšou adeptkou na triumf a potvrdila to aj v utorok.

Za svoje vystúpenie v krátkom programe napriek pádu pri trojitom axelovi dostala od rozhodcov 82,16 bodu a pred krajankou Annou Ščerbakovovou vedie o 1,96 bodu.

Tretia je priebežne Japonka Kaori Sakamotová (79,84 b.) a štvrtá je ďalšia Ruska Alexandra Trusovová (74,60). Voľné jazdy sú na programe vo štvrtok 17. februára.