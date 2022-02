Slovensko je na nohách: Naši hokejisti vyhrali zápas s USA a postúpili do bojov o medaily

Slovensko odohralo na zimných olympijských hrách v Pekingu svoj štvrťfinálový zápas proti hokejistom USA. S Američanmi sme hrali vyrovnaný zápas, ktorý vyústil až do predĺženia vďaka gólu Mareka Hrivíka 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny. V predĺžení sme gól nevideli a zápas vyústil až do samostatných nájazdov. V nich sme boli úspešnejší a postúpili sme do semifinále.

Naši hokejisti nastúpili v porovnaní s posledným zápasom s Nemeckom s nezmenenou zostavou. V bránke sme teda mohli opäť vidieť Patrika Rybára, v obrane sa predstavili Čerešňák, Čajkovský, Rosandić, Marinčin, Kňažko, Gernát a Nemec. Prvý útok vytvorili Takáč, Hrivík a Cehlárik. Jurčov v druhom útoku s Hudáčkom a Pospíšilom, Zuzin, Krištof a Kelemen vytvorili tretiu formáciu, tá štvrtá opäť v zložení Slafkovský, Roman a Regenda, ako trinásty útočník bol na súpiske Marko Daňo.

Prvá tretina

Hneď v úvode zápasu nám Američania ukázali svoju silu, po 20 sekundách sa osamotený pred Rybárom ocitol O´Niell, Patrik nás podržal. Počas prvých dvoch minút dokázal náš súper vystreliť až 4 strely na Rybára. Prvá strela Slovenska na americkú bránku prišla až v piatej minúte zápasu.

Úvodných desať minút sa hralo vo veľmi vysokom tempe, Američania boli veľmi nepríjemní a agresívni v napádaní, čím nám nedovoľovali jednoduchšie vychádzať z nášho obranného pásma. V streleckých pokusoch sme sa napriek tomu dokázali súperovi vyrovnať, zaujímavé príležitosti mali Cehlárik a Zuzin.

Prvú súvislejšiu pasáž v útočnom pásme dokázala udržať naša štvrtá formácia a ihneď sme z nej vyťažili maximum, svoj piaty gól na turnaji strelil spomedzi kruhov Juraj Slafkovský po prihrávke Čerešňáka.

Po strelenom góle si viacero striel vypracovala aj naša druhá formácia po dlhšom pobyte v útočnom pásme. Dôležité bolo, že sme dokázali Američanov držať mimo najnebezpečnejších zón, dokázali sme im úspešne kaziť ich agresívnu hru a vytláčať ich zo streleckých pozícií, čím sa nedostávali do výraznejších príležitostí.

Po našom prečíslení sa do toho svojho dostal aj súper, ktorý 45 sekúnd pred koncom tretiny vyrovnal na 1:1. Pekným blafákom sa prezentoval Abruzzese po prihrávke Beniersa.

Druhá tretina

Do druhej tretiny nevstúpili Američania tak, ako do prvej tretiny, súperovi sme sa dokázali vyrovnať vo všetkých herných činnostiach. Do väčších príležitostí sme sa dostávali my, jednu mal po prihrávke Slafkovského Roman, ďalšiu Pospíšil. Američania počas prvých štyroch minút nevystrelili na Patrika Rybára ani jednu strelu, prvú si vypracovali až v šiestej minúte.

Obrovskú príležitosť mal v ôsmej minúte aj súper, skvelým, iba druhým zákrokom v tejto tretine, nás podržal Patrik Rybár. Následne sme prepadli v útočnom pásme, Američania sa dostali do protiútoku, ktorý využil Hentges.

V 12. minúte sa do nájazdu dostal Hudáček, bol však skvele zablokovaný americkým obrancom. Naši sa snažili o strelenie vyrovnávajúceho gólu, čoraz viac času sme trávili v útočnom pásme. O dve minúty neskôr ale opäť ťažili z prečíslenia troch na jedného Američania, no vďaka skvelému Rybárovi sme gól neinkasovali.

Ďalšie minúty sa hrali zo strany na stranu s viacerými príležitosťami na oboch stranách. Minútu pred koncom tretiny sme sa museli brániť v oslabovej hre, po vyhodení puku na ochrannú sieť Samuelom Kňažkom. Gól sme z nej v tejto tretine neinkasovali, a tak sme do kabín odchádzali za stavu 1:2.

Tretia tretina

V úvode posledného dejstva sme sa museli brániť ešte minútu pretrvávajúcej presilovej hre Američanov, bez väčších problémov sa nám to podarilo. Tréneri mierne zamiešali zostavami, keď sa v prvej formácií vymenil Takáč so Slafkovským.

Gernát nás po chybe v obrannom pásme oslabil na dve minúty za podrazenie Meyersa v štvrtej minúte. Do prvej šance sme sa však dostali my, po Cehlárikovom vysunutí strieľal Hrivík, bránku Manna netrafil. Po 37 sekundách sme sa ale museli brániť v oslabovej hre o dvoch hráčov po chybe brankára Patrika Rybára, ktorý pridržal puk mimo svojho bránkoviska. Skvele sme sa jej ubránili práve vďaka Patrikovi, ktorý ukázal niekoľko skvelých zákrokov.

V ôsmej minúte Američania opäť pohrozili, keď nastrelili žrď našej bránky. Bolo vidieť, že s pribúdajúcim časom sme mali menej síl kvôli nahustenému programu, súper nás nepúšťal do výraznejších šancí. Napriek tomu sme sa snažili o vyrovnávajúci gól, osem minút pred koncom nastrelil Slafkovský žrď americkej bránky.

Naše nádeje na vyrovnávajúci gól oddialil Takáč, po nebezpečnej hre s vysokou hokejkou si musel odsedieť 2 minúty na trestnej lavici. Oslabovke sme sa dokázali ubrániť a 93 sekúnd pred koncom sme odvolali Patrika Rybára z bránky. 44 sekúnd pred koncom sme dokázali vyrovnať gólom nášho kapitána Hrivíka, po dorážke puku do prázdnej bránky. Týmto gólom sa nám podarilo vyrovnať stav stretnutia a zápas tak išiel do predĺženia.

Predĺženie

Predĺženie sa hralo vo formáte traja na troch, čím mali hokejisti na ľade obrovské množstvo priestoru. Šance sa kopili ako na jednej, tak aj na druhej strane, tú najväčšiu mal Hudáček v šiestej minúte. Zápas vyústil až do nájazdov.

Prvý nájazd proti Rybárovi Brisson nepremenil. Hudáček náš prvý nájazd taktiež nepremenil. Rybár chytil aj druhý nájazd. Druhý nájazd nášho tímu nepremenil Čajkovský. Patrik Rybár chytil aj tretí nájazd. Kryštof náš tretí nájazd taktiež nepremenil. Smith vo štvrtom nájazde proti Rybárovi nebol úspešný. Peter Cehlárik dal gól a Američania museli skórovať. Patrik Rybár však vychytal aj posledný americký nájazd a my sme postúpili do semifinále.