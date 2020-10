V Dánsku zabijú 2,5 milióna noriek nakazených koronavírusom. Ochoreli od svojich ošetrovateľov

Dánski veterinári a farmári začali likvidáciu prinajmenšom 2,5 milióna noriek na severe krajiny, keďže sa zistilo nakazenie zvierat koronavírusom na najmenej 63 farmách.

Informovali o tom v pondelok dánske úrady, ktoré uviedli, že chovatelia s nenakazenými norkami dostanú stopercentné odškodnenie, ale farmári s nakazenými zvieratami dostanú nižšie kompenzácie. Cieľom tohto kroku je motivovať chovateľov, aby bránili infikovaniu chovov. Dánsko patrí k najväčším exportérom noriek na svete a podľa odhadu produkuje 17 miliónov kožušín ročne. Väčšina exportu smeruje na trhy Číny a Hongkongu.

Vedci stále zisťujú, ako sa norky nakazili a či môžu infikovať ľudí. Predpokladá sa, že norky sa nakazili od chovateľov. Holandské úrady však tvrdia, že niektorí zamestnanci fariem sa neskôr spätne nakazili od noriek. V auguste Holandsko zakázalo chov noriek na tri roky pre rastúci počet nákaz na farmách.

Môže sa vírus preniesť na človeka?

Problém sa však netýka iba Dánska. Podobne musia zakročiť aj v americkom Utahu, v Španielsku aj Holandsku, informuje vedecký portál Sciencealert. Najväčšie obavy sú práve z toho, že vedci zatiaľ nevedia, či môže zviera preniesť vírus naspäť na človeka. Epidemiologička Svetovej zdravotníckej organizácie Maria Van Kerkhove uviedla, že riziko chytenia COVID-19 zo zvieraťa zostáva veľmi nízke.

Experti však neustále zisťujú, ako vírus zvieratá postihuje. Čo sa noriek týka, ich pľúca boli po pitve mokré, ťažké a červené. Pre Science to uviedol veterinárny patológ Tom Baldwin z univerzity v Utahu. Zodpovedá to príznakom zápalu pľúc, ktoré zistili u jedincov v Európe. Vedci sa ale neustále pokúšajú zistiť, ktoré druhy zvierat sú rizikovejšie, a pri ktorých je riziko prenosu na človeka vyššie. Zatiaľ je jasné iba to, že norky sa nakazili od ošetrovateľov, čo znamená, že opačne to možné je.